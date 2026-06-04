आईपीएल खत्म हो चुका है और अब टेस्ट क्रिकेट का रोमांच दुनिया में शुरू होने वाला है। भारतीय टीम भी 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी। इस मैच से पहले कुछ दिग्गजों ने अपनी वर्ल्ड टेस्ट प्लेइंग 11 चुनी है तो कुछ ने बेस्ट टेस्ट स्क्वाड बताया है। दुनिया के महान विकेटकीपर और अपने करियर में 1328 शिकार करने वाले मार्क बाउचर ने टेस्ट का बेस्ट स्क्वाड चुना है, जिसमें तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं।

बाउचर ने क्रिकइंफो पर अपना स्क्वाड चुना और टीम में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को बतौर ओपनर जगह दी। वहीं उन्होंने अपने स्क्वाड के चयन के दौरान पहले प्लेइंग 11 के टॉप 11 खिलाड़ी चुने। इसमें उन्होंने पेसर के तौर पर पैट कमिंस, कगिसो रबाडा और जसप्रीत बुमराह को चुना है। जबकि उनके पेस ऑलराउंडर बेन स्टोक्स हैं। मिचेल स्टार्क को उन्होंने जोश हेजलवुड के साथ बतौर एक्स्ट्रा खिलाड़ी चुना है।

इससे पहले संजय बांगड़ ने अपनी वर्ल्ड टेस्ट 11 चुनी थी जिसमें पैट कमिंस को कप्तान बनाया था। बाउचर ने भी कमिंस को ही कप्तानी दी है। उन्होंने अपनी टीम में बतौर विकेटकीपर एलेक्स कैरी को चुना है। नंबर 3 के लिए मार्क ने केन विलियम्सन, नंबर चार के लिए जो रूट और नंबर 5 के लिए स्टीव स्मिथ का नाम शामिल किया है।

2 स्टार अफ्रीकी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में नहीं

इसके बाद निचले क्रम पर बल्लेबाजी के लिए बेन स्टोक्स, एलेक्स कैरी और कप्तान कमिंस टीम में मौजूद हैं। खास बात यह है कि बाउचर ने अपने स्क्वाड में प्लेइंग 11 में सिर्फ एक साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी चुना है। उन्होंने एडेन मार्कराम और मार्को यानसेन को अतिरिक्त खिलाड़ियों में रखा है।

मार्क बाउचर ने चुना बेस्ट टेस्ट स्क्वाड

इशान-गिल ओपनर, ऋतुराज नंबर 3; रोहित-विराट के बिना अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से विराट कोहली बाहर हो चुके हैं। वहीं रोहित शर्मा के भी खेलने पर सस्पेंस बताया जा रहा है। ऐसे में इन दोनों दिग्गजों के बिना भारतीय प्लेइंग 11 वनडे सीरीज में काफी अलग नजर आ सकती है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





