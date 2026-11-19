क्रिकेट फैंस अब तक फैब फोर को रूप में विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट को जानते थे। इनमें से विराट कोहली अब सिर्फ वनडे खेलते हैं तो वहीं केन विलियमसन इंटरनेशन क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। जो रूट (सिर्फ टेस्ट और वनडे खेल रहे हैं) और स्टीव स्मिथ (वनडे से रिटायर) एक्टिव हैं, लेकिन वो भी अब अपने क्रिकेट करियर के आखिरी दौर में ही हैं। इसके बाद अब अगली पीढ़ी के फैब फोर में कौन-कौन खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं इसके बारे में पूर्व कीवी क्रिकेटर केन विलियमसन ने बताया।

कभी दवाब नहीं किया महसूस

आईसीसी रिव्यू में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन से बातचीत के दौरान जब केन से फैब फोर में अपनी जगह को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसका कभी दवाब महसूस नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बाकी तीन क्रिकेटरों का बहुत सम्मान करते थे। विलियमसन ने खास तौर पर जो जो रूट का जिक्र किया, जिनके साथ उन्होंने यॉर्कशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेला था। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी को अच्छी तरह जानता हूं और मैंने यॉर्कशायर में ‘रूटी’ (जो रूट) के साथ क्रिकेट खेला है और लंबे समय तक इन सभी के खिलाफ भी खेला हूं साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि वे सभी एक-दूसरे से बहुत अलग हैं।

फैब फोर में दो भारतीयों को किया शामिल

इस बातचीत के दौरान केन ने अगली पीढ़ी के फैब फोर के बारे में बात की और कहा कि उनके मुताबिक इंग्लैंड टीम के कप्तान हैरी ब्रुक, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन और भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल इसका हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने रचिन रविंद्र का भी नाम लिया और कहा कि संभावना है कि वो भी इनमें से एक हो सकते हैं।

केन विलियमसन ने मजाक में कहा कि मैंने असल में इस सवाल का जवाब पहले भी दिया है, इसलिए मुझे वही बात फिर से कहनी चाहिए, वरना यह एक तरह से धोखा होगा। मैंने हैरी ब्रूक, शुभमन गिल, कैमरन ग्रीन और यशस्वी जायसवाल को चुना था।

रचिन भी हो सकते हैं हिस्सा

केन विलियमसन ने आगे कहा कि इसमें एक और नाम था जो रचिन रविंद्र थे। मुझे लगता है कि उनके सामने एक चुनौती क्रिकेट की मात्रा (बहुत ज्यादा मैच) हो सकती है खासकर टेस्ट क्रिकेट के मामले में। मुझे नहीं पता कि आगे चलकर चीजें कैसी होंगी, लेकिन मेरी लिस्ट में वे भी शामिल हैं। हालांकि पुराने फैब फोर के बीच जो मुकाबला था उसे आज की पीढ़ी के लिए दोहरा पाना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि खेल अब काफी हद तक बल्लेबाजों के पक्ष में झुक गया है और पिछले दशक की तुलना में अब सभी फॉर्मेट में रन बनाने के लिए कम कौशल की जरूरत होती है।

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