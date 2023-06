IPL से करोड़ों कमाने वाले यशस्वी जायसवाल का सिर्फ क्रिकेट पर फोकस, राजस्थान रॉयल्स रखती है इंवेस्टमेंट का ध्यान

यशस्वी जयसवाल ने कहा कि तीन-चार साल तक आईपीएल में खेलने के बाद वह एक क्रिकेटर और एक व्यक्ति के रूप में विकसित हुए हैं। वे पिछले तीन-चार साल से आईपीएल खेल रहे हैं और जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं।

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (सोर्स-एपी फोटो)

