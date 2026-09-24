भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से शुरू हो रहे तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत की प्लेइंग इलेवन किस तरह की हो सकती है इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। इस वनडे सीरीज में भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे ऐसे में यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी इसकी उम्मीद काफी कम है, लेकिन टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने बताया कि यशस्वी को किस तरह से अंतिम ग्यारह में सेट किया जा सकता है और उन्होंने यशस्वी जायसवाल की अहमियत के बारे में भी बताया।

यशस्वी को कैसे कर सकते हैं प्लेइंग इलेवन में फिट

मोहित शर्मा ने क्रिकबज पर बात करते हुए कहा कि ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप किस तरह से यशस्वी को अंतिम ग्यारह में फिट करेंगे। मुझे लगता है कि ये हाई टाइम है और आप बड़ी पिक्चर देख रहे हैं तो आपको वो जगह क्रिएट करनी होगी जहां पर आप यशस्वी जायसवाल को अंदर डाल सकते हैं। क्या कप्तान 4 नंबर पर आना पसंद करेंगे, यशस्वी को ऊपर भेज के या फिर कोई बैठे और यशस्वी को टीम में जगह मिले। मुझे बस ये दो तरीके ही लगते हैं जिससे कि आप उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल कर सकते हैं।

मोहित शर्मा ने आगे कहा कि इन दो तरीकों के अलावा मुझे कोई और उपाय नजर नहीं आता है क्योंकि नंबर 4 के बाद अगर आप उन्हें खिलाते हैं तो फिर उन्हें टीम में लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब यशस्वी के लिए किस तरह से टीम में जगह बनेगी ये एक सिरदर्द है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका दवाई जल्दी से जल्दी निकालनी बहुत जरूरी है क्योंकि यशस्वी को भी बहुत टाइम हो गया है इस सेनारियो के अंदर। दो-तीन साल हो गए हैं वो वनडे सेटअप में बने हुए हैं और उन्हें भी वो कांफिडेंस देने की जरूरत है अगर आप बड़ा पिक्चर देख रहे हैं। आगे वनडे वर्ल्ड कप भी है और अगर कोई अनफिट होता है तो आप यशस्वी को मौका दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये देखना भी जरूरी होगा कि उनके पास ऐसा आत्मविश्वास है कि वो जाएं और अपना सौ फीसदी दे सकें।

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