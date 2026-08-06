भारतीय टेस्ट टीम के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जब श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मैदान पर उतरेंगे तब उनके निशाने पर पाकिस्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का बड़ा रिकॉर्ड होगा। यशस्वी जायसवाल का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक भारत के लिए शानदार प्रदर्शन रहा है और वो भारत की तरफ से इस टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

यशस्वी के निशाने पर रिजवान का रिकॉर्ड

यशस्वी जायसवाल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक भारत के लिए कुल 28 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 2511 रन बनाए हैं। वहीं पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उन्होंने अब तक खेले 42 टेस्ट मैचों में 2542 रन बनाए हैं। अब श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में यशस्वी जैसे ही 32 रन बनाएंगे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रन बनाने के मामले में रिजवान से आगे निकल जाएंगे। यशस्वी इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं और रिजवान से आगे निकल सकते हैं।

यशस्वी की बात करें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उन्होंने भारत के लिए अब तक खेले 28 मैचों में 49.23 की औसत से 2511 रन बनाए है। यशस्वी ने इन मैचों में 7 शतक और 13 अर्धशतकीय पारी खेली थी। उनका बेस्ट स्कोर इन मैचों में नाबाद 214 रन रहा है जबकि उनके बल्ले से इन मैचों में 312 चौके और 45 छक्के निकले हैं। यशस्वी ने अब तक इन मैचों में कुल 3803 गेंदों का सामना किया है साथ ही 2 बार नाबाद रहे हैं और 6 बार डक पर आउट हुए हैं।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

शुभमन गिल: 2843 रन

2843 रन ऋषभ पंत: 2780 रन

2780 रन रोहित शर्मा: 2716 रन

2716 रन विराट कोहली: 2617 रन

2617 रन रविंद्र जडेजा: 2610 रन

2610 रन यशस्वी जायसवाल: 2511 रन

2511 रन केएल राहुल: 2148 रन

2148 रन चेतेश्वर पुजारा: 1769 रन

1769 रन मयंक अग्रवाल: 1293 रन

1293 रन रविचंद्रन अश्विन: 1142 रन

जोस बटलर ने तोड़ा पोलार्ड का रिकॉर्ड, बाबर से आगे रोहित; T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-15 बैटर

जोस बटलर ने द हंड्रेड के 21वें मैच में अपनी टीम के लिए नाबाद 51 रन की पारी खेली और किरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बटलर अब टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)