IND vs WI: यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा जल्द दिखेंगे गेंदबाजी करते हुए, भारत के गेंदबाजी कोच ने किया खुलासा

पारस महाम्ब्रे ने कहा है कि टीम मैनेजमेंट वर्तमान में यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा जैसे युवाओं पर खास ध्यान दे रहा है। इन खिलाड़ियों से गेंदबाजी कराए जाने पर काम हो रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर यह खिलाड़ी बॉलिंग कर सकें।

यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा ने हाल ही में भारत के लिए टी20 डेब्यू किया है। फोटो सोर्स- BCCI

वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले से पहले भारत के गेंदबाजी कोच पारस महाम्ब्रे ने यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। पारस महाम्ब्रे ने कहा है कि टीम मैनेजमेंट वर्तमान में यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा जैसे युवाओं पर खास ध्यान दे रहा है। इन खिलाड़ियों से गेंदबाजी कराए जाने पर काम हो रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर यह खिलाड़ी बॉलिंग कर सकें। ‘अंडर-19 के दिनों से गेंदबाजी कर रहे हैं यशस्वी और तिलक’ पारस महाम्ब्रे ने कहा है, “जब आपके पास कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो गेंद से भी योगदान दे सकता है तो यह काफी अच्छी बात है। मैंने तिलक और यशस्वी को अंडर-19 के दिनों में गेंदबाजी करते देखा है। वे अच्छे गेंदबाज बनने में सक्षम हैं। वे इस स्तर पर इस पर काम कर सकते हैं। जब आपको इस तरह के विकल्प मिलते हैं, तो यह काफी अच्छा है।” हम उन्हें जल्द एक ओवर गेंदबाजी करते देखेंगे- महाम्ब्रे महाम्ब्रे ने आगे कहा है कि उनका टीम में होना अच्छा है। उम्मीद है कि हम उन्हें जल्द गेंदबाजी करते देखेंगे, हम इस पर काम कर रहे हैं। इसमें समय लगेगा। जल्द ही, हम उन्हें कम से कम एक ओवर गेंदबाजी करते हुए देखेंगे।” बता दें कि यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टी20 डेब्यू किया था। तिलक वर्मा दो मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं यशस्वी का डेब्यू अच्छा नहीं रहा था। Also Read Asia Cup 2023: एशिया कप में कमेंट्री करते नजर आएंगे भारत और पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी, 30 अगस्त से खेला जाएगा टूर्नामेंट मुकेश कुमार भविष्य के अच्छे गेंदबाज- पारस पारस महाम्ब्रे ने तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुकेश के खेल को लेकर हम काफी खुश हैं और उन्हें लगता है कि मुकेश कुमार के अंदर लंबे समय तक तीनों फॉर्मेट में खेलने की क्षमता है। फ्लोरिडा के लॉडरहिल में वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भारतीय टीम फिर से सीरीज बचाने के लिए उतरेगी।

Follow us on



instagram

telegram