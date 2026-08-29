टेस्ट क्रिकेट में वैसे तो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं, लेकिन वो दाएं हाथ के बैटर हैं, लेकिन क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में भारत की तरफ से जिस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली हैं। सौरव गांगुली का ये रिकॉर्ड लंबे समय से बना हुआ है जहां अब तक कोई भी बाएं हाथ का भारतीय बैटर नहीं पहुंच पाया है। टेस्ट में जिन बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उस लिस्ट में गौतम गंभीर, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, विनोद कांबली जैसे बैटर हैं, लेकिन ये सभी किस स्थान पर हैं आइए जानते हैं।

गांगुली हैं नंबर 1, धवन से आगे हैं यशस्वी जायसवाल

टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज सौरव गांगुली हैं जिन्होंने कुल 7212 रन बनाए थे जबकि इस लिस्ट में टीम इंडिया के पूर्व ओपनर व मौजूदा हेड को गौतम गंभीर दूसरे स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने कुल 4154 रन बनाए थे। इस सूची में टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी मौजूद हैं जो तीसरे स्थान पर हैं और उन्होंने कुल 4160 रन बनाए थे जबकि टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी व हेड कोच रह चुके रवि शास्त्री इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं जो बाएं हाथ के बैटर थे और उन्होंने कुल 3830 रन बनाए थे।

इस लिस्ट में 5वें नंबर पर टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत मौजूद हैं जिन्होंने अब तक 3725 रन बनाए हैं तो वहीं यश्सवी जायसवाल इस सूची में छठे स्थान पर 2612 रन के साथ मौजूद हैं। इस लिस्ट में शिखर धवन 7वें स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कुल 2315 रन बनाए थे जबकि अजीत वाडेकर इस लिस्ट में 2113 रन के साथ 8वें नंबर पर मौजूद हैं। इरफान पठान इस लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कुल 1105 रन बनाए थे जबकि विनोद कांबली इस लिस्ट में 1084 रन के साथ 10वें नंबर पर हैं।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बाएं हाथ के भारतीय बल्लेबाज

सौरव गांगुली- 7212 रन

गौतम गंभीर- 4154 रन

रविंद्र जडेजा- 4160 रन

रवि शास्त्री- 3830 रन

ऋषभ पंत- 3725 रन

यशस्वी जायसवाल- 2612 रन

शिखर धवन- 2315 रन

अजीत वाडेकर- 2113 रन

इरफान पठान- 1105 रन

विनोद कांबली- 1084 रन

रोहित आखिरी पायदान पर, कोहली नंबर 1, सचिन-द्रविड़ लिस्ट में; सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय कप्तान

टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में विराट कोहली पहले स्थान पर हैं जबकि इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं जो रोहित शर्मा से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)