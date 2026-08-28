भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का समापन हो चुका है और जिसमें भारत को 1-0 से जीत भी मिली। इस टेस्ट सीरीज के बाद भारत अब न्यूजीलैंड के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलता नजर आएगा जिसके लिए क्रिकेट फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इससे पहले बात अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की तरफ से अब तक सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की करें तो इसमें पहले नंबर पर मौजूदा टेस्ट कप्तान शुभमन गिल हैं जबकि इस लिस्ट में यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा से आगे हैं।

गिल ने लगाए हैं अब तक सबसे ज्यादा चौके

शुभमन गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक कुल 2917 रन बनाए हैं और इसमें उन्होंने कुल 327 चौके लगाए हैं। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। दूसरे स्थान पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक 2588 रन बना चुके यशस्वी जायसवाल हैं जिनके बल्ले से अब तक कुल 326 चौके निकले हैं। तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 2716 रन बनाए थे और इस दौरान उन्होंने 322 चौके लगाए।

इस लिस्ट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में में 2617 रन बनाने वाले 296 चौकों के साथ चौथे स्थान पर हैं जबकि केएल राहुल ने अब तक 274 चौके लगाए हैं और वो 5वें स्थान पर हैं। इस सूची में 254 चौकों के साथ रविंद्र जडेजा 7वें नंबर पर हैं जबकि 225 चौके लगाने वाले चेतेश्वर पुजारा लिस्ट में 8वें नंबर पर मौजूद हैं। अजिंक्य रहाणे में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 1589 रन बनाए और 189 चौके लगाए थे और वो 9वें नंबर पर हैं जबकि 170 चौके लगाने वाले मयंक अग्रवाल 10वें स्थान पर हैं।

WTC में भारत के लिए सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-10 बैटर

शुभमन गिल- 327 चौके, 2,917 रन

यशस्वी जायसवाल- 326 चौके, 2,588 रन

रोहित शर्मा- 322 चौके, 2,716 रन

ऋषभ पंत- 320 चौके, 2,948 रन

विराट कोहली- 296 चौके, 2,617 रन

केएल राहुल- 274 चौके, 2,283 रन

रविंद्र जडेजा- 254 चौके, 2,675 रन

चेतेश्वर पुजारा- 225 चौके, 1,769 रन

अजिंक्य रहाणे- 189 चौके, 1,589 रन

मयंक अग्रवाल- 170 चौके, 1293 रन

देवदत्त पडिक्कल नंबर 2, पंत से आगे ध्रुव जुरेल, सोनल-मानव टॉप पर; भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज के टॉप-5 बैटर-बॉलर

भारत और श्रीलंका दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में देवदत्त पडिक्कल दूसरे नंबर पर रहे जबकि ध्रुव जुरेल ने ऋषभ पंत से ज्यादा रन बनाए। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मानव सुतार रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)