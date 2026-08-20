भारतीय टीम इस वक्त श्रीलंका दौरे पर है और शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। इस टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारत को जीत मिली थी और अब दूसरा मुकाबला 23 अगस्त यानी रविवार से कोलंबो में खेला जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल में पहुंचने के दृष्टिकोण से भारत के लिए ये मैच भी काफी अहम होने वाला है। वैसे पहले टेस्ट मैच में देवदत्त पडिक्कल ने पहली पारी में 167 रन की शानदार पारी खेली थी और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारत की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए।

269 रन की पारी के साथ गिल पहले स्थान पर

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारत की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल बने हुए हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 269 रन की पारी खेली थी। वैसे गिल का ये स्कोर ओवरऑल भी सबसे बड़ा स्कोर है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में अब तक तो कोई उनसे आगे नहीं निकल पाया है। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारत की तरफ से दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 175 रन की पारी खेली थी। वहीं देवदत्त पडिक्कल 167 रन की पारी के साथ तीसरे स्थान पर आ गए और वो यशस्वी से आगे निकलने से चूक गए।

केएल राहुल हैं छठे स्थान पर

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर एक बार फिर से भारतीय कप्तान शुभमन गिल मौजूद हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही 161 रन की पारी खेली थी जबकि चौथे स्थान पर भी गिल का ही कब्जा है जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही 147 रन की पारी खेली थी। लिस्ट में छठे स्थान पर केएल राहुल मौजूद हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 137 रन की पारी खेली थी जबकि उनके ठीक बाद यानी 7वें नंबर पर ऋषभ पंत मौजूद हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही 134 रन की पारी खेली थी। शुभमन गिल फिर से 8वें स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 129 रन बनाए थे जबकि 9वें स्थान पर ध्रुव जुरेल हैं जिन्होंने इंडीज के खिलाफ ही 125 रन बनाए थे। पंत दसवें स्थान पर 118 रन की पारी के साथ मौजूद हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही ये पारी खेली थी।

WTC 2025-27 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-10 भारतीय

शुभमन गिल- 269 रन

यशस्वी जायसवाल- 175 रन

देवदत्त पडीक्कल- 167 रन

शुभमन गिल- 161 रन

शुभमन गिल- 147 रन

केएल राहुल- 137 रन

ऋषभ पंत- 134 रन

शुभमन गिल- 129* रन

ध्रुव जुरेल- 125 रन

ऋषभ पंत- 118 रन

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