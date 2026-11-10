भारतीय टीम ने 19 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले अपने सभी प्रमुख टेस्ट खिलाड़ियों को इंडिया ए की टीम में शामिल किया था। इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीन मैचों की अनौपचारिके टेस्ट सीरीज हुई। तीसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा और ड्रा रहा। इससे पहले पिछले दोनों मुकाबले भी ड्रॉ रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों ने इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन दिया। देवदत्त पडिक्कल जहां सबसे ज्यादा रन बनाने में नंबर 1 रहे। वहीं इस सीरीज की सबसे बड़ी पारी भी उन्हीं के नाम रही।

देवदत्त पडिक्कल ने 199 रन की पारी दूसरे मुकाबले में खेली थी। उन्होंने 248 गेंद पर 199 रन बनाए थे और अपना दोहरा शतक लगाने से चूक गए थे। उन्होंने इस पारी में 24 चौके और तीन छक्के लगाए थे। साथ ही उन्होंने 3 मैच खेलते हुए 5 पारियों में कुल 326 रन भी बनाए थे। उनका औसत इस सीरीज में 65 से अधिक रहा।

वहीं यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में दूसरे स्थान पर रहे। खास बात यह है कि यशस्वी का नाम टॉप 10 में दो बार शामिल है। उन्होंने 155 और 102 रन की दो बेहतरीन शतकीय पारियां खेली थीं। साई सुदर्शन का नाम भी लिस्ट में दो बार मौजूद है। इन दोनों के अलावा कप्तान ध्रुव जुरेल और युवा स्टार यश राठौड़ भी इस लिस्ट में शामिल रहे।

इंडिया ए बनाम न्यूजीलैंड ए अनौपचारिक टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

बल्लेबाजरनगेंदस्ट्राइक रेटखिलाफचौकेछक्के
देवदत्त पडिक्कल19924880.24न्यूजीलैंड ए243
यशस्वी जायसवाल15516295.68न्यूजीलैंड ए155
मैथ्यू बॉयल11015272.37भारत ए141
ध्रुव जुरेल10517161.40न्यूजीलैंड ए113
यशस्वी जायसवाल10213873.91न्यूजीलैंड ए162
यश राठौड़10012281.97न्यूजीलैंड ए90
डीन फॉक्सक्रॉफ्ट9322641.15भारत ए90
साई सुदर्शन9118449.46न्यूजीलैंड ए120
कर्टिस हेफी9018748.13भारत ए120
साई सुदर्शन8825534.51न्यूजीलैंड ए110

देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, यशस्वी जायसवाल दूसरे पर; इंडिया ए-न्यूजीलैंड ए टेस्ट सीरीज के टॉप 5 बैटर-बॉलर

इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीन चार दिवसीय मैचों की अनौपचारिक टेस्ट सीरीज हुई। इस सीरीज के सभी मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए। सीरीज के टॉप 5 बल्लेबाजों में देवदत्त पडिक्कल नंबर 1 पर रहे। वहीं गेंदबाजों की लिस्ट में आकिब नबी दार और मुकेश कुमार ने जगह बनाई। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर