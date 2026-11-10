भारतीय टीम ने 19 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले अपने सभी प्रमुख टेस्ट खिलाड़ियों को इंडिया ए की टीम में शामिल किया था। इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीन मैचों की अनौपचारिके टेस्ट सीरीज हुई। तीसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा और ड्रा रहा। इससे पहले पिछले दोनों मुकाबले भी ड्रॉ रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों ने इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन दिया। देवदत्त पडिक्कल जहां सबसे ज्यादा रन बनाने में नंबर 1 रहे। वहीं इस सीरीज की सबसे बड़ी पारी भी उन्हीं के नाम रही।

देवदत्त पडिक्कल ने 199 रन की पारी दूसरे मुकाबले में खेली थी। उन्होंने 248 गेंद पर 199 रन बनाए थे और अपना दोहरा शतक लगाने से चूक गए थे। उन्होंने इस पारी में 24 चौके और तीन छक्के लगाए थे। साथ ही उन्होंने 3 मैच खेलते हुए 5 पारियों में कुल 326 रन भी बनाए थे। उनका औसत इस सीरीज में 65 से अधिक रहा।

वहीं यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में दूसरे स्थान पर रहे। खास बात यह है कि यशस्वी का नाम टॉप 10 में दो बार शामिल है। उन्होंने 155 और 102 रन की दो बेहतरीन शतकीय पारियां खेली थीं। साई सुदर्शन का नाम भी लिस्ट में दो बार मौजूद है। इन दोनों के अलावा कप्तान ध्रुव जुरेल और युवा स्टार यश राठौड़ भी इस लिस्ट में शामिल रहे।

इंडिया ए बनाम न्यूजीलैंड ए अनौपचारिक टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

बल्लेबाज रन गेंद स्ट्राइक रेट खिलाफ चौके छक्के देवदत्त पडिक्कल 199 248 80.24 न्यूजीलैंड ए 24 3 यशस्वी जायसवाल 155 162 95.68 न्यूजीलैंड ए 15 5 मैथ्यू बॉयल 110 152 72.37 भारत ए 14 1 ध्रुव जुरेल 105 171 61.40 न्यूजीलैंड ए 11 3 यशस्वी जायसवाल 102 138 73.91 न्यूजीलैंड ए 16 2 यश राठौड़ 100 122 81.97 न्यूजीलैंड ए 9 0 डीन फॉक्सक्रॉफ्ट 93 226 41.15 भारत ए 9 0 साई सुदर्शन 91 184 49.46 न्यूजीलैंड ए 12 0 कर्टिस हेफी 90 187 48.13 भारत ए 12 0 साई सुदर्शन 88 255 34.51 न्यूजीलैंड ए 11 0

देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, यशस्वी जायसवाल दूसरे पर; इंडिया ए-न्यूजीलैंड ए टेस्ट सीरीज के टॉप 5 बैटर-बॉलर

इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीन चार दिवसीय मैचों की अनौपचारिक टेस्ट सीरीज हुई। इस सीरीज के सभी मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए। सीरीज के टॉप 5 बल्लेबाजों में देवदत्त पडिक्कल नंबर 1 पर रहे। वहीं गेंदबाजों की लिस्ट में आकिब नबी दार और मुकेश कुमार ने जगह बनाई। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर