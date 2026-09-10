भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा पूरी तरह से फिट नहीं हो पाने की वजह से भारतीय टी20 टीम से बाहर हो गए हैं। वो अब अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज और उसके बाद एशियन गेम्स 2026 में अब नहीं खेलेंगे। हालांकि पहले उन्हें इन दोनों टूर्नामेंट के लिए टीम में जगह दी गई थी, लेकिन समय पर पूरी तरह से फिट नहीं होने की वजह से भारतीय चयनकर्ताओं ने उन्हें बाहर करने का फैसला लिया और उनकी जगह टीम में 27 साल के तेज गेंदबाज यश ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है।

हर्षित की जगह यश ठाकुर हुए टीम में शामिल

हर्षित राणा बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी फिटनेस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 7 सितंबर को एक मैच सिमुलेशन के दौरान गेंदबाजी करते समय उनके रेक्टस फेमोरिस में खिंचाव (स्ट्रेन) आ गया जिसके कारण उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। हर्षित की जगह टीम में विदर्भ के 27 वर्षीय तेज गेंदबाज यश ठाकुल को टीम में जगह दी गई जिन्होंने हाल ही में जुलाई में जिम्बाब्वे के भारत दौरे के दौरान अपना टी20आई डेब्यू किया था। उन्होंने दो मैच खेले थे और चार विकेट लिए जबकि उन्होंने 50 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच खेले हैं और 7.04 की शानदार इकॉनमी रेट से 81 विकेट लिए हैं।

यश ठाकुर ने अब तक अपने क्रिकेट करियर में 76 टी20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने कुल 114 विकेट लिए हैं जबकि उन्होंने 5 बार 4 विकेट हॉल जबकि दो बार 5 विकेट हॉल लेने का कमाल किया है। यश ठाकुर का टी20 क्रिकेट में बेस्ट गेंदबाजी 16 रन देकर 5 विकेट रहा है और उनका इकानॉमी रेट 8.20 का रहा है। लिस्ट ए में उन्होंने अब तक खेले 57 मैचों में 90 विकेट लिए हैं जबकि फर्स्ट क्लास के 33 मैचों में वो अब तक 97 विकेट लेने में सफल रहे हैं।

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर।

2026 एशियाई खेलों के लिए भारत की अपडेटेड टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर।

वैभव सूर्यवंशी का दलीप ट्रॉफी 2026 में प्रदर्शन, 183 गेंदों पर बनाए 192 रन; 5 पारियों में लगाया सिर्फ एक अर्धशतक

दलीप ट्रॉफी 2026 में वैभव का प्रदर्शन औसत ही रहा। हालांकि उन्होंने कम गेंदों का सामना करते हुए ज्यादा रन बनाए और 5 पारियों में उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)