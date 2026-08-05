दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 10वें मुकाहले में यश ढुल की नाबाद शतकीय पारी के दम पर सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पुरानी दिल्ली 6 को 9 विकेट से बड़े अंतर से हरा दिया। बारिश से बाधित इस मैच को 20 ओवर की जगह 15-15 ओवर का कर दिया गया था। ये इस लीग में सेंट्रल दिल्ली किंग्स की लगातार चौथी जीत भी रही तो वहीं पुरानी दिल्ली की ये तीसरे मैच में दूसरी हार रही।

इस मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने टॉस जीता था और फिर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद पुरानी दिल्ली 6 ने पहले खेलते हुए 15 ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बनाए और सेंट्रल दिल्ली किंग्स को जीत के लिए 141 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 13.2 ओवर में एक विकेट पर 141 रन बनाते हुए मैच को जीत लिया।

यश ढुल ने खेली नाबाद शतकीय पारी

सेंट्रल दिल्ली किंग्स को इस मैच में जीत के लिए 141 रन का लक्ष्य मिला था जिसे यश ढुल की पारी ने बेहद आसान बना दिया। यश ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इस सीजन का पहला शतक जड़ते हुए अपनी टीम को आसान जीत दिला दी। इस मैच में यश के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए सिद्धार्थ जून आए थे, लेकिन वो सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। सिद्धार्थ जून जब आउट हुए उस वक्त दिल्ली का स्कोर 60 रन था और यश दूसरी तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर रहे थे।

सिद्धार्थ जून के आउट होने के बाद यश ने युगल सैनी के साथ मिलकर टीम को जीता दिया। यश ढुल ने इस मैच में 47 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने 9 छक्के और 6 चौके भी लगाए साथ ही उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 212.57 का रहा तो वहीं युगल 27 रन बनाकर नाबाद रहे। पुरानी दिल्ली की बात करें तो इस टीम के लिए रोहन राठी ने 46 रन की सबसे बड़ी पारी खेली। सेंट्रल दिल्ली के लिए मनी ग्रेवाल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए।

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वैभव सूर्यवंशी 23 अगस्त से एक्शन में नजर आएंगे और दलीप ट्रॉफी 2026-27 में ईस्ट जोन टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सीजन में वो अपनी टीम के लिए ओपन करते नजर आएंगे और उनके ओपनिंग पार्टनर अभिमन्यु ईश्वरन हो सकते हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)