आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी के गेंदबाज यश दयाल लगातार विवादों से घिरे थे। उनके ऊपर कई संगीन आरोप लगे थे। इसके बाद सीजन से पहले अचानक खबर आई कि वह पूरे सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। अब जब सीजन खत्म होने की कगार पर है तो यश ने विवादित बयान दिया है। उनके इस बयान के मुताबिक आरसीबी के लिए इस सीजन नहीं खेलने का फैसला उनका नहीं था। इसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि क्या फ्रेंचाइजी ने जबरन उन्हें सीजन से बाहर किया?

यश दयाल ने पिछले दो सीजन में लगातार आरसीबी के लिए अहम भूमिका निभाई है। आईपीएल 2025 में आरसीबी की टीम जब चैंपियन बनी थी, उसमें भी यश का योगदान अहम था। उन्होंने 2024 में 15 और 2025 में 13 विकेट आरसीबी के लिए झटके थे। इसके बावजूद विवादों के चलते अचानक उनके आईपीएल 2026 से बाहर होने की जानकारी मिली। अब उनके बयान से फ्रेंचाइजी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यश ने खुद यह माना कि यह बयान विवादित है।

क्या बोले यश दयाल?

यश दयाल ने Talk with Manvendra पॉडकास्ट में यह बयान दिया है। दयाल ने कहा,”उन्होंने (आरसीबी मैनेजमेंट ने) अभी तक मुझे टीम से हटाया नहीं है। उन्होंने रिप्लेसमेंट का भी ऐलान नहीं किया क्योंकि वह शायद अभी भी मुझे अपनी टीम का हिस्सा मान रहे हैं। यह मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं था कि मैं सीजन से बाहर रहूं। यह बयान विवादित हो सकता है लेकिन फैसला हमेशा अथॉरिटीज…फिलहाल मैं बहुत मिस कर रहा और महसूस कर रहा कि मुझे वहां होना चाहिए था।

यश दयाल ने आगे यह भी बताया कि उनका मैनेजमेंट के साथ संपर्क होता रहता है। साथ ही दिनेश कार्तिक के साथ भी वह टच में हैं। उन्होंने कहा,”मैं मैनेजमेंट के साथ संपर्क में हूं। कभी-कभी वह मुझे कॉल करते हैं और कभी-कभी मैं कर लेता हूं। मैंने डायरेक्टर से बात की और डीके (दिनेश कार्तिक) भैया से भी बात करता रहता हूं।”

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