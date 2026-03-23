टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ ओपनर बल्लेबाज श्रीकांत ने आईपीएल 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन का चयन किया। श्रीकांत ने इस टीम में भारतीय पेसर तुषार देशपांडे को जगह नहीं दी जिसे राजस्थान ने इस सीजन के लिए 6.50 करोड़ में रिटेन किया था। तुषार ने पिछले सीजन में संघर्ष किया था और 10 मैचों में 9 विकेट ही ले पाए थे, लेकिन वो एक उपयोगी बॉलर हैं इसमें कोई शक भी नहीं है।

रियान पराग को चौथे नंबर पर रखा

श्रीकांत ने ओपनर के रूप में बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल का चयन किया जबकि तीसरे नंबर पर भी उन्होंने बाएं हाथ के कैरेबियाई बैटर शिमरोन हेटमायर रखा जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज के लिए खूब रन बनाए थे और अच्छी लय में भी हैं। श्रीकांत ने इस टीम में चौथे नंबर पर कप्तान रियान पराग को रखा जो बल्लेबाजी के साथ-साथ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं।

टीम में दो ऑलराउंडर को दी जगह

श्रीकांत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में 5वें स्थान पर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को रखा जबकि उन्होंने टीम में दो ऑलराउंडर को जगह दी। रविंद्र जडेजा को उन्होंने छठे स्थान पर जबकि डोनोवान फरेरा को उन्होंने 7वें नंबर पर जगह दी। उन्होंने इस टीम में तीन तेज गेंदबाजों को जगह दी जिसमें जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और संदीप शर्मा शामिल हैं। वहीं इस टीम में रवि बिश्नोई के रूप में उन्होंने एक स्पिनर को जगह दी।

3 तेज गेंदबाजों को किया शामिल

श्रीकांत ने प्लेइंग इलेवन का चयन करते हुए कहा कि ये टीम अच्छी दिख रही है, लेकिन चैंपियन बनने के लायक नहीं है। इस टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस टीम के टॉप 4 में पहुंचने की संभावना 50-50 है। आपको बता दें कि राजस्थान ने आईपीएल खिताब साल 2008 में जीता था और उसके बाद से ये टीम कभी चैंपियन नहीं बना पाई।

आईपीएल 2026 के लिए श्रीकांत ने चुनी राजस्थान की प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, शिमरोन हेटमायर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, डोनोवान फरेरा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा।

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