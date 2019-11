Lana, Rusev and Bobby Lashley Rivalry: World Wrestling Entertainment (WWE) में इन दिनों लाना (Lana), उनके पति रुसेव ( Rusev) और प्रेमी बॉबी लैश्ले का लव ट्रायंगल बेहद चर्चा में है। कुछ दिन पहले लाना ने खुलासा किया था कि वह प्रेग्नेंट हैं। लाना ने बताया था कि वे 7 हफ्तों से WWE रेसलर बॉबी लैश्ले के साथ रिश्ते में हैं, लेकिन उनके पेट में 9 हफ्ते का भ्रूण (Fetus) है। उन्होंने रुसेव से तलाक (Divorce) मांगा था।

लाना ने रुसेव के प्रति नफरत रिंग में आकर जगजाहिर की थी। उन्होंने यह तक कह दिया था कि उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह रुसेव का Monster Baby है। रुसेव उस समय तो कुछ नहीं चुप रह गए थे। शायद वे बदला लेने के लिए सही मौके की तलाश में थे और उन्हें WWE RAW के बुल्गारिया में खेले गए मैच में यह मौका मिल गया।

RAW में लैश्ले और टीटस ओ’नील (Titus O’Neil) का मैच था। लैश्ले ने अपनी प्रेमिका लाना के साथ रिंग में एंट्री की। लाना लैश्ले की जीत के प्रति आश्वस्त दिख रही थीं। उन्होंने रिंग में पहुंचकर दर्शकों से लैश्ले को चीयर करने को भी कहा। लाना ने लैश्ले को सबके सामने गले लगाया फिर शुरू हुई दोनों रेसलरों के बीच खुद को श्रेष्ठ साबित करने की जंग।

जैसाकि लाना ने अंदाजा लगाया था कि टीटस पर लैश्ले भारी पड़ेंगे, वही हुआ। 43 साल और 6 फीट 3 इंच लंबे बॉबी लैश्ले खुद से 3 इंच लंबे 42 साल के टीटस को पटखनी देने लगे। लैश्ले के दांव के आगे टीटस बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। इस बीच, सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर लाना के पति रुसेव रिंग एरिया में पहुंच गए। रुसेव इतनी तेजी से रिंग के अंदर दाखिल हो गए कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। उन्होंने रिंग में घुसते ही लैश्ले पर हमला बोल दिया। उनके निशाने पर लैश्ले का सिर और गर्दन ही थे।

रुसेव लगातार लैश्ले पर लात, घूसें बरसाए जा रहे थे। वे लैश्ले को खसीटकर रिंग से बाहर ले आए। एक समय ऐसा लगा कि वे आज लैश्ले का काम तमाम कर देंगे। लाना लगातार मदद की गुहार लगा रही थीं। वे Help Help चिला रही थीं। तभी बुल्गारिया की पुलिस आई और उसने रुसेव को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब तक लैश्ले बुरी तरह चोटिल हो चुके थे। वे खुद से उठ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने रुसेव के हाथों में हथकड़ी पहना दी, लेकिन WWE के इस रेसलर के सिर पर खून सवार था। वे खुद को पुलिस से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान मौका पाकर उन्होंने लैश्ले पर बहुत भारी भरकम पिलर (Piller) गिरा दिया। बस फिर क्या था लैश्ले की गर्दन एक ओर झूल गई। उन्हें फर्स्ट एड देने के डॉक्टर दौड़े, लेकिन वे खुद से उठ नहीं पाए। उन्हें स्ट्रेचर पर रिंग एरिया से बाहर ले जाया गया। उनकी गर्दन पर सपोर्ट लगा हुआ था। हालांकि, अपनी इस हरकत पर रुसेव को जरा भी अफसोस नहीं था। उनके दोनों हाथ भले ही बंधे हुए थे, लेकिन वे हंसते हुए बाहर जा रहे थे।

EXCLUSIVE: @fightbobby was taken out of the arena on a stretcher after suffering a BRUTAL attack by @RusevBUL on #Raw. pic.twitter.com/8V2RVaAdH4

— WWE (@WWE) November 27, 2019