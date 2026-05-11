WWE के दो बड़े इवेंट पहले रेसलमेनिया और अब बैकलैश का आयोजन संपन्न हो चुका है। अब एक और बड़े इवेंट का फैंस को इंतजार है और इसके लिए सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। यह इवेंट है समरस्लैम 2026, जिसमें ब्रॉक लैसनर की भी वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंक यह इवेंट लैसनर के होमटाउन में होने जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि कंपनी के ऑफिसर ट्रिपल एच ब्रॉक लैसनर का एक ड्रीम मैच बुक कर सकते हैं।

कब और कहां होगा SummerSlam का आयोजन?

SummerSlam 2026 का आयोजन 1 और 2 अगस्त को होना है। यह इवेंट मिनियापोलिस, मिनिसोटा में आयोजित किया जाएगा। यह जगह ब्रॉक लैसनर की होमटाउन भी है। यही कारण है कि लैसनर अपने फैंस के सामने अपने होमटाउन में रिटायरमेंट की ऑफिशियल घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले रेसलमेनिया 42 में ओबा फेमी से हारने के बाद उन्होंने अपने गीयर रिंग में छोड़ते हुए फैंस के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था।

मगर अभी तक यह साफ नहीं है कि वह रिटायर हुए हैं या नहीं? लैसनर के करियर की बात करें तो वह अक्सर लंबे-लंबे ब्रेक के बाद कंपनी में वापसी करते रहे हैं। रेसलमेनिया में भी अक्सर उनकी ग्रैंड एंट्री देखी गई है। अब उम्मीद है कि उनकी एंट्री समरस्लैम में हो सकती है।

क्या रोमन रेंस-ब्रॉक लैसनर के बीच होगा ड्रीम मैच?

रोमन रेंस लगातार अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल डिफेंड कर रहे हैं। रेसलमेनिया 42 में सीएम पंक और बैकलैश में जैकब फाटू को हराकर उन्होंने बेल्ट अपने पास बरकरार रखी है। अब बारी है समरस्लैम की। निश्चित ही उन्हें नई चुनौती मिलने वाली है। रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक लैसनर रेंस के खिलाफ मिली हार को भूले नहीं हैं। ऐसे में लैसनर की वापसी की भी खबरें हैं तो ट्रिपल एच इस ड्रीम मुकाबले को बुक करके दर्शकों का रोमांच बढ़ा सकते हैं।

WWE Backlash 2026 Results: रोमन रेंस की जीत, जॉन सीना ने कर दिया बड़ा ऐलान; जानें पूरे इवेंट में क्या-क्या हुआ

WWE Backlash 2026 का आयोजन पूरा हो गया है। इसके मैच कार्ड के हिसाब से विनर्स भी तय हो चुके हैं और जॉन सीना ने इस इवेंट में आकर एक नई चैंपियनशिप का ऐलान भी कर दिया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





