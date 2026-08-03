WWE SummerSlam 2026 Results: मेगा इवेंट समरस्लैम का मिनियापोलिस के यूएस बैंक स्टेडियम में आयोजन हुआ। दोनों दिन कई कांटे की टक्कर देखने को मिलीं। पहले दिन के अंत में ब्रॉक लैसनर ने ओबा फेमी से हार के बाद उनका हाथ उठाया और उन्हें खुद WWE का भविष्य बताया। इससे यह संकेत भी मिला कि अब दोनों का विवाद खत्म हो गया है और लैसनर अब कब रिंग में उतरेंगे फिर, यह सस्पेंस है।

जबकि दूसरे दिन के अंत में रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। रेंस ने फिर एक के बाद एक तीन स्पीयर लगाते हुए रॉलिंस को पिन कर दिया और फिर से वर्ल्ड हेविवेट चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। इसके बाद का पल काफी भावुक था दोनों रेसलर्स ने द शील्ड का पोज किया और अपने विवाद को यहीं खत्म कर दिया।

WWE समरस्लैम 2026 नाइट 1 रिजल्ट्स

मैच विजेता खिताब लिव मॉर्गन vs इयो स्काई लिव मॉर्गन WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप सोलो सिकोआ, एलए नाइट और रॉयस कीज vs द ब्लडलाइन सोलो सिकोआ, एलए नाइट और रॉयस कीज टैग टीम मैच गुंथर vs निक एल्डिस गुंथर सिंगल्स मैच फेटल इन्फ्लुएंस vs द बेला ट्विन्स और पैज फेटल इन्फ्लुएंस ट्रायो/टैग टीम मैच सीएम पंक vs कोडी रोड्स सीएम पंक WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ओबा फेमी vs ब्रॉक लैसनर ओबा फेमी हेल इन ए सेल मैच

WWE समरस्लैम 2026 नाइट 2 रिजल्ट्स

मैच विजेता स्टिपुलेशन / खिताब केविन ओवेंस vs गुंथर vs सैमी जेन vs फिन बैलर केविन ओवेंस WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के नंबर-1 कंटेंडर मैच बैरन कॉर्बिन vs ट्रिक विलियम्स बैरन कॉर्बिन WWE यूएस चैंपियनशिप चेल्सी ग्रीन vs शार्लेट फ्लेयर vs लैश लीजेंड vs टिफनी स्ट्रैटन vs जेड कारगिल चेल्सी ग्रीन WWE विमेंस इंटरिम चैंपियनशिप लैडर मैच डैनहाउजेन vs डोमिनिक मिस्टीरियो डैनहाउजेन ह्यूमन मनीज ऑन ए पोल मैच चैड गेबल vs पेंटा चैड गेबल WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रोमन रेंस vs सैथ रॉलिंस रोमन रेंस WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप

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