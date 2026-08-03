WWE SummerSlam 2026 Results: मेगा इवेंट समरस्लैम का मिनियापोलिस के यूएस बैंक स्टेडियम में आयोजन हुआ। दोनों दिन कई कांटे की टक्कर देखने को मिलीं। पहले दिन के अंत में ब्रॉक लैसनर ने ओबा फेमी से हार के बाद उनका हाथ उठाया और उन्हें खुद WWE का भविष्य बताया। इससे यह संकेत भी मिला कि अब दोनों का विवाद खत्म हो गया है और लैसनर अब कब रिंग में उतरेंगे फिर, यह सस्पेंस है।

जबकि दूसरे दिन के अंत में रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। रेंस ने फिर एक के बाद एक तीन स्पीयर लगाते हुए रॉलिंस को पिन कर दिया और फिर से वर्ल्ड हेविवेट चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। इसके बाद का पल काफी भावुक था दोनों रेसलर्स ने द शील्ड का पोज किया और अपने विवाद को यहीं खत्म कर दिया।

WWE समरस्लैम 2026 नाइट 1 रिजल्ट्स

मैचविजेताखिताब
लिव मॉर्गन vs इयो स्काईलिव मॉर्गनWWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप
सोलो सिकोआ, एलए नाइट और रॉयस कीज vs द ब्लडलाइनसोलो सिकोआ, एलए नाइट और रॉयस कीजटैग टीम मैच
गुंथर vs निक एल्डिसगुंथरसिंगल्स मैच
फेटल इन्फ्लुएंस vs द बेला ट्विन्स और पैजफेटल इन्फ्लुएंसट्रायो/टैग टीम मैच
सीएम पंक vs कोडी रोड्ससीएम पंकWWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप
ओबा फेमी vs ब्रॉक लैसनरओबा फेमीहेल इन ए सेल मैच

WWE समरस्लैम 2026 नाइट 2 रिजल्ट्स

मैचविजेतास्टिपुलेशन / खिताब
केविन ओवेंस vs गुंथर vs सैमी जेन vs फिन बैलरकेविन ओवेंसWWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के नंबर-1 कंटेंडर मैच
बैरन कॉर्बिन vs ट्रिक विलियम्सबैरन कॉर्बिनWWE यूएस चैंपियनशिप
चेल्सी ग्रीन vs शार्लेट फ्लेयर vs लैश लीजेंड vs टिफनी स्ट्रैटन vs जेड कारगिलचेल्सी ग्रीनWWE विमेंस इंटरिम चैंपियनशिप लैडर मैच
डैनहाउजेन vs डोमिनिक मिस्टीरियोडैनहाउजेनह्यूमन मनीज ऑन ए पोल मैच
चैड गेबल vs पेंटाचैड गेबलWWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप
रोमन रेंस vs सैथ रॉलिंसरोमन रेंसWWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप

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