WWE के हालिया मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बाद कंपनी के चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच ने दो बहुत बड़े ऐलान किए। यह ऐलान थे 1 अगस्त और 2 अगस्त 2026 को होने वाले समरस्लैम इवेंट को लेकर। रॉ के एपिसोड में ओबा फेमी और ब्रॉक लैसनर एक बार फिर आमने-सामने दिखे। दोनों के बीच पहले बातचीत हुई और फिर ब्रॉक ने हाल ही में किंग ऑफ रिंग बने फेमी पर लो ब्लो लगाते हुए हमला किया और फिर एफ 5 भी लगाया।

इसके बाद ओबा फेमी ने भी लैसनर को चैलेंज कर दिया। फिर एपिसोड के बाद ट्रिपल एच ने दोनों के बीच एक भयंकर मुकाबले का ऐलान कर दिया। ट्रिपल एच ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए दोनों के बीच आगामी समरस्लैम में हेल इन ए सेल मैच का ऐलान कर दिया। यानी यह वह मुकाबला होगा, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई भाग नहीं सकता, बंद पिंजरे के अंदर दोनों का मुकाबला होगा। निश्चित ही यह मैच समरस्लैम का मेन इवेंट होगा।

कौन जीतेगा अल्टीमेट बैटल?

ब्रॉक लैसनर और ओबा फेमी के बीच मार्च से विवाद चल रहा है। रेसलमेनिया से पहले कई बार दोनों रेसलर रिंग में एक दूसरे से भिड़ते नजर आए थे। फिर रेसलमेनिया में दोनों की ऑफिशियल भिड़ंत हुई। यहां ओबा फेमी ने लैसनर को मात दी और फिर बड़ा बवाल हुआ। इसके बाद लैसनर ने रोते हुए रिंग में अपने सभी गीयर रखे और विदाई ली। उनके रिटायरमेंट की भी अटकलें लगने लगीं।

फिर अचानक एक एपिसोड में ब्रॉक लैसनर ने ओबा फेमी पर हमला किया और फिर विवाद बढ़ गया। इसके बाद दोनों की भिड़ंत हुई क्लैन इन इटली में। यहां लैसनर ने फेमी को मात दी और फिर हिसाब बराबर हो गया। अब फिर दोनों धाकड़ रेसलर आमने-सामने हैं। समरस्लैम में अब दोनों के बीच डरावना मैच होने जा रहा है। हेल इन ए सेल मैच में दोनों के बीच होने वाली फाइट खतरनाक और अल्टीमेट बैटल साबित होने वाली है।

रोमन रेंस के सामने सेथ रॉलिंस का चैलेंज

मंडे नाइट रॉ के इस एपिसोड में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रोमन रेंस को भी चैलेंज मिला। दोनों रेसलर्स के बीच विवादों का पुराना इतिहास रहा है। हालिय एपिसोड में फिर दोनों आमने-सामने थे। रॉलिंस ने रेंस के सामने कई पुरानी बातें कहीं और फिर उन्हें समरस्लैम के लिए चैलेंज कर दिया। इसके बाद रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस का चैलेंज स्वीकार किया। फिर एपिसोड के बाद ट्रिपल एच ने इस बेहतरीन मुकाबले का ऑफिशियल ऐलान कर दिया।

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क्लैश इन इटली 2026 में कई धाकड़ मुकाबले देखने को मिले। इसमें ब्रॉक लैसनर, रोमन रेंस और ओबा फेमी जैसे कई दिग्गज रेसलर भी रिंग में उतरे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

