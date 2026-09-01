WWE के मंडे नाइट रॉ के हालिया एपिसोड में भयंकर बवाल देखने को मिला। इस एपिसोड में द उसोज पर जानलेवा हमला हुआ। वहीं सोलो सिकोआ पर भी बैकस्टेज अचानक हमला किया गया। इसके बाद तीनों सुपरस्टार्स को अस्पताल पहुंचाया गया। इसकी जानकारी शो के कमेंटेटर जो टेसिटोर ने दी है। इस घटना के वीडियो ऐसे थे और इतना खून-खराबा था कि स्क्रीन पर विजुअल्स को ब्लर करना पड़ा और फ्रीज करके सेंसर करना पड़ा।

जो टेसिटोर ने जानकारी दी कि कई स्टार्स को रॉ में हुए वाकये के बाद अस्पताल ले जाया गया। जे और जिमी उसो पर रॉयस कीज और ओटीएम ने हमला किया। वहीं सोलो सिकोआ पर बैकस्टेज हमला हुआ जिसमें रोमन रेंस का भी नाम खींचा गया। हालांकि, WWE चैंपियन रेंस ने इससे इनकार कर दिया कि इस हमले में उनका कोई हाथ था।

द उसोज के साथ क्या हुआ?

जानकारी के मुताबिक रॉयस कीज (Royce Keys) और ओटीएम (OTM) ने मिलकर जे और जिमी उसो पर जानलेवा हमला किया। यह हमला इतना खतरनाक था कि जिमी उसो को एक कार के शीशे पर फेंका गया। वहीं जे उसो पर भी हमला हुआ और उनका पूरा चेहरा खून से लथपथ दिखा। इसके बाद टीवी स्क्रीन पर इस फुटेज को ब्लर किया गया और सेंसर करके फ्रीज कर दिया गया।

OH MY GOD 😱



Royce Keys and OTM have brutally attacked The Usos backstage! pic.twitter.com/oaJmZbBQT1 — WWE (@WWE) September 1, 2026

सोलो सिकोआ पर बैकस्टेज हुआ हमला

वहीं बैकस्टेज सोलो सिकोआ पर भी अचानक हमला किया गया। वह इसके बाद घायल अवस्था में पड़े मिले। रोमन रेंस को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा था लेकिन रेंस ने साफतौर पर इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने रिंग में आकर कई ऐसी बातें बोलीं जिससे इस ओर इशारा हुआ कि यह अटैक उन्होंने ही करवाया था। इसके अलावा उन्होंने एलए नाइट का नाम भी इस मामले में नहीं जोड़ने की बात कही।

जो टेसिटोर ने जानकारी दी कि सोलो सिकोआ, जे उसो और जिमी उसो तीनों को तुरंत स्थानीय अस्पताल (Medical Facility) ले जाया गया है, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उनकी चोटों का आकलन किया जा रहा है। जो टेसिटोर ने इस मामले पर बात करते हुए बताया,”हमें अभी इस बात की जानकारी मिली है जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सोलो सिकोआ, जो उसो और जिमी उसो को लेकर जानकारी मिली है कि, तीनों को WWE रॉ एपिसोड के बाद लोकल मेडकिल सेंटर पहुंचाया गया और वहां उनके कई चोट लगने की जानकारियां भी सामने आईं।”

SOLO IS DOWN 😨



The CHAOS backstage CONTINUES!! pic.twitter.com/oOV0XtP0Or — WWE (@WWE) September 1, 2026

उन्होंने यह भी कहा,”इस मामले पर और ज्यादा अपडेट जल्द ही आपको मेडिकल सेंटर से जानकारी मिलने के बाद देंगे।” फिलहाल इन तीनों पर ज्यादा जानकारी संडे नाइट मेन इवेंट तक सामने आ सकती है। तीनों को इसमें हिस्सा तो नहीं लेना है लेकिन इस इवेंट में तीनों को लेकर अपडेट जरूर सामने आ सकता है।

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