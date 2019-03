WWE: किंग कांग बंडी की अचानक मौत से शोक में रैसलिंग जगत, इस दिग्गज के नाम दर्ज है ये खास रिकॉर्ड

WWE के पूर्व दिग्गज किंग कांग बंडी का मंगलवार को 61 साल की उम्र में निधन हो गया। बंडी, जिनका असली नाम क्रिस्टोफर एलन पल्ली था अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि वह पूर्व साथी अल स्नो के साथ रेसल आइकॉन में दिखाई देंगे।अटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी में रहने वाले इस सुपरस्टार का कद 6 फीट 4 इंच लंबा था और इसका वजन लगभग 458 पाउंड था। उन्होंने 1980 के दशक के मध्य में WWE में प्रवेश किया। किंग कांग बंडी के नाम WWE के इतिहास में सबसे तेज जीत दर्ज का रिकॉर्ड है।

I will be with @TheRealAlSnow at @wrestlecon at the @COLLARxELBOW booth. Advance autographs and photo ops at https://t.co/tBgyyvvKsI or contact @DavidHerro #FIVE #WWE #raw pic.twitter.com/LDUpHmwFcP

— King Kong Bundy (@RealKKBundy) March 5, 2019