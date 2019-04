अमेरिका के ब्रुकलिन में बार्कले सेंटर में WWE हॉल ऑफ फेम सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें कई दिग्गज रेसलर्स को सम्मानित किया गया। इस दौरान एक शर्मनाक घटना भी देखने को मिली। दरअसल, WWE दिग्गज ब्रेट हार्ट जब हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के दौरान स्पीच दे रहे थे तो उन पर एक दर्शक ने हमला कर दिया। हमलवार की पहचान 26 वर्षीय ज़ाचारी मैडसेन के रुप में हुई। पुलिस ने मैडसेन को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

मैडसेन ने जिस वक्त हार्ट पर हमला किया उस दौरान रिंग के चारो तरफ गार्ड का एक ग्रुप खड़ा हुआ था लेकिन हमलावर उनको चकमा देकर WWE दिग्गज तक पहुंचने में कामयाब रहा। हालांकि गार्ड ने चुस्ती दिखाते हुए हमलावर को तुरंत ही धर दबोचा। इस हमले में 61 वर्षीय ब्रेट हार्ट को किसी तरह की चोट नहीं आई और इसके बाद उन्होंने अपनी स्पीच पूरी की। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हॉल ऑफ फेम स्पीच के दौरान हार्ट के साथ उनकी भांजी नताल्या भी खड़ी हुई थी और जब हमलावर ने हार्ट पर हमला किया तो वो भी उसकी चपेट में आकर रिंग के फर्श पर गिर गई।

If you didn’t see it here’s #BretHart being assaulted during the #WWEHOF speech. Disgusting. Something like this should never happen again. Seriously @WWE stoo allowing fans to attend #WWEHallOfFame ceremonies. Talents & media press only. #WrestleMania #HallOfFame #HartFoundation pic.twitter.com/6Fwo3dxBbI

