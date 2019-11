जैसाकि फैंस कयास लगा रहे थे WWE स्टार लाना ने उससे कहीं बड़ा खुलासा किया है। लाना ने WWE के RAW में रिंग में आकर ऐलान किया वे 9 सप्ताह की गर्भवती हैं, लेकिन अगले ही पल यह कहकर उन्होंने सबको चौंका दिया कि उन्हें चाहत नहीं थी। ऐसे में फैंस ने इसका कारण जानना चाहा। लाना ने बताया कि वे पिछले 7 सप्ताह से बॉबी लैश्ले के साथ रिश्ते में हैं। लाना का इतना कहना था कि फैंस उनसे चिल्ला चिल्ला कर गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता का नाम बताने की मांग करने लगे।

इसके बाद लाना ने स्पष्ट किया, ‘मैं 7 सप्ताह से लैश्ले के साथ रिश्ते में हूं। इसका मतलब यह है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह रुसेव का है। यह MONSTER BABY (राक्षस का बच्चा) है।’ लाना ने इस दौरान रुसेव पर फिर से हर समय संबंध बनाने का आरोप लगाया। लाना और रुसेव दोनों ही WWE रेसलर हैं। कुछ समय पहले दोनों हॉल ऑफ फेम जैरी द किंग लॉलर की ‘कोर्ट’में पेश हुए थे। तब लाना ने कहा था कि वे किसी भी कीमत पर रुसेव के साथ नहीं रह सकती हैं। रुसेव इंसान नहीं जानवर है। वह हर वक्त यानी सुबह, दोपहर, शाम, रात में हर वक्त शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। लाना ने रुसेव फिर से ऐसे ही आरोप लगाए।

‘हर वक्त संबंध बनाने का भूखा है’; यह आरोप लगा WWE क्वीन लाना ने रेसलर पति रुसेव से मांगा तलाक, पीटा भी

लाना ने कहा, ‘मैंने रुसेव को धोखा दिया है, लेकिन इसकी शुरुआत मैंने नहीं की थी। पहले रुसेव ने मुझे धोखा दिया था। मैं लैश्ले के साथ पिछले 7 सप्ताह से हूं। हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ है।’ इसी दौरान रुसेव रिंग में पहुंच गए। वे लाना से आरोपों को लेकर बात करना चाह रहे थे। हालांकि, लाना को यह बहुत नागवार गुजरा। लाना ने रुसेव को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। यह सब चल ही रहा था कि अचानक लाना के मौजूदा प्रेमी बॉबी लैश्ले भी वहां पहुंच गए।

.@LanaWWE delivers a SHOCKING announcement in the middle of the ring on #Raw!

What could this mean for @fightbobby & @RusevBUL?! pic.twitter.com/KU51qZCC90

— WWE (@WWE) November 12, 2019