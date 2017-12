जिंदर महल का ऐलान- भारत में हूं, ट्रिपल एच को मिलेगी बराबर की टक्कर

वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE के पूर्व चैम्पियन जिंदर महल ने कहा कि वह 9 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाले मैच में सुपरस्टार ट्रिपल एच को धूल चटा देंगे। मीडिया से बातचीत में महल ने कहा कि मैं कुछ हफ्तों पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई चैम्पियनशिप हार गया था, लेकिन मैंने उससे सबक लिया है। मेरे पास गेम प्लान है और मैं ट्रिपल एच को हरा दूंगा। उन्होंने कहा, फर्क यह है कि मैच भारत में है और भारतीय दर्शक मुझे सपोर्ट करेंगे। इसका अलावा महल ने नई दिल्ली में स्पेशल ओलिंपिक भारत के बच्चों के साथ क्रिकेट में भी हाथ आजमाए। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है।

#WWE superstar @JinderMahal tries his hand at India's favourite sport with kids from Special Olympics Bharat in #Delhi @WWE @WWEIndia @SinghBrosWWE pic.twitter.com/gDcIx8JmXc

— Delhi Times (@DelhiTimesTweet) December 7, 2017