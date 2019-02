WWE फैंस के लिए एक बुरी खबर आई है। WWE के दिग्गज रेसलर लैजेंड पेड्रो मोरालेस का 76 साल की उम्र में पार्किंसन की बीमारी की वजह से निधन हो गया है। WWE ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस खबर की जानकारी दी।

– First ever @WWE Triple Crown Champion – Most cumulative days with the Intercontinental Championship – 5th longest reign with the #WWE Championship https://t.co/6V3WZ9przB

पेड्रो के नाम सबसे ज्यादा दिनों तक wwe का खिताब अपने पास रखने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 8 फरवरी 1971 को ये खिताब अपने नाम किया था और 1027 दिनों तक इस खिताब पर कब्जा जमाए रखा। आखिरकार साल 1973 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

पेड्रो को WWE (तब WWWF) और WWA में शानदार प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। 22 अक्टूबर 1942 को पुएर्तोरिको में जन्में पेड्रो ने रेसलिंग में एक बड़ा और जाना-माना नाम रहे। इस दौरान उन्होंने कई बड़े खिताब और रिकॉर्ड अपने नाम किए।

पेड्रो WWE ट्रिपल क्राउन का खिताब जीतने वाले पहले रेसलर थे। साथ ही इंटरकांटिनेंटल खिताब का सबसे ज्यादा दिनों तक बचाव करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम दर्ज है। रेसलिंग से संन्यास लेने के बाद वह WWF में स्पेनिश कमेंटटेर बन गए। साल 1995 में उन्हें WWE के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।

WWE लैजेंड ब्रेट हार्ट ने पेड्रो के निधन पर ट्वीट कर अपनी संवेदना जाहिर करते हुए लिखा, “एक बेहद अच्छे दोस्त को अलविदा। जब मैं उनसे WWE में मिला तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम अच्छे टैलेंट को नहीं रोक सकते। इन शब्दों को अपने करियर में खास जगह दी और इन्हें माना भी। पेड्रो, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।”

Goodbye to a great friend. One of the kindest, wisest wrestlers I ever knew. When I first started in WWE, he told me: “You can’t stop talent.” I followed those words for the rest of my career. RIP Pedro Morales

— Bret Hart (@BretHart) February 13, 2019