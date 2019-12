रुसेव, लाना और बॉबी लैश्ले के बीच चल रहा लव ट्रायंगल इन दिनों डब्लू डब्लू ई (WWE) फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ समय से लाना और लैश्ले साथ रहे हैं और दोनों अब शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इस दौरान लाना के पूर्व पति रुसेव इन दोनों की शादी के बीच कुछ अड़चने पैदा करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। सन सपोर्ट्स को दिए एक लेटेस्ट इंटरव्यू में रुसेव ने कहा था कि वह लाना और लैश्ले से बदला लेना चाहेंगे। इसके लिए वह डब्लू डब्लू ई (WWE) की मशहूर महिला रेसलर असुका का साथ चाहते हैं। रुसेव ने बताया कि वह असुका के साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि वह उनकी पसंदीदा महिला रेसलर हैं। बता दें कि बॉबी लेश्ले और लाना नए साल से पहले 30 दिसंबर (सोमवार) को शादी कर लेंगे।

बॉबी लैश्ले और लाना ने कुछ दिन पहले ही सगाई की थी। लैश्ले ने लाना को रिंग में ही अंगूठी देकर शादी के लिए प्रपोज किया था। लैश्ले ने ट्विटर के जरिए अपनी शादी की खबर को सभी के साथ साझा किया। लैश्ले ने साथ ही रुसेव को टैग करते हुए लिखा कि वह उनके लिए शादी में एक सीट रिजर्व रखेंगे। लैश्ले के इस ट्वीट पर लाना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लाना ने लिखा कि लैश्ले के साथ जीवन बिताने के लिए अब वह और इंतजार नहीं कर सकती हैं।

WWE स्टार लाना को जान से मारने की धमकी, पति रुसेव को छोड़ बॉबी लैश्ले के साथ रहना वजह?

लाना को इससे पहले रुसेव को छोड़ने पर जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। लाना को यह धमकियां डब्लू डब्लू ई (WWE) फैंस की ओर से मिल रही थी। ComicBook.com को दिए एक साक्षात्कार में लाना ने कहा था कि मुझे निजी तौर पर बहुत बार जान से मारने की धमकियां मिली हैं। मुझे एफबीआई (FBI) को फोन करना पड़ा और उन्होंने मेरी रक्षा की।’ लाना को सोशल मीडिया पर मैसेज के जरिए फैंस इस तरह की धमकियां दे रहे थे।

बता दें कि हॉल ऑफ फेम जैरी द किंग लॉलर की कोर्ट में 10 दिसंबर को लाना और रुसेव पेश हुए थे। इस दौरान लाना के हाथ में Divorce Papers थे। उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करने से पहले रुसेव को खूब खरी-खोटी सुनाई थी। लाना आरोप लगाती रहीं, रुसेव उनकी बातें सुनते रहे। इसके बाद लाना ने Divorce Papers (तलाक के कागजातों) पर हस्ताक्षर कर दिए। जिसके बाद लैश्ले भी वहां आ गए और रुसेव से लड़ाई करने लगे। दोनों ही रेसलरों के बीच लाना की वजह से आने वाले मुकाबले बेहद रोमांचक होने की उम्मीद जताई जा रही है।

You’re all cordially invited to attend our wedding Monday, December 30! No better way to close out the year than watching us say “I do”…@RusevBUL I’ll save you a seat!

Can’t wait for it to be officially official @LanaWWE #RAW https://t.co/FStEiJwqr1

— Bobby Lashley (@fightbobby) December 19, 2019