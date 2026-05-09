WWE Backlash 2026, Match Card, LIVE Streaming Full Details: हाल ही में संपन्न हुए रेसलमेनिया 42 के बाद अब WWE के बड़े पीपीवी बैकलैश (Backlash) का आयोजन 9 मई को होने जा रहा है। इसके लिए मैच कार्ड तैयार है। जॉन सीना को लेकर भी बड़ा सरप्राइज फैंस को मिल सकता है। रेसलमेनिया में उन्हें होस्टिंग करते देखा गया था।
बैकलैश में कई बड़े मुकाबले होने वाले हैं। रेसलमेनिया 42 में सीएम पंक को हराकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल जीतने वाले रोमन रेंस भी इस इवेंट में नजर आएंगे। साथ ही सैथ रॉलिंस को भी फैंस देख पाएंगे। इसके अलावा कई सरप्राइज भी कंपनी बीच इवेंट के लिए प्लान कर सकती है। फिलहाल पहले देखते हैं इसका मैच कार्ड।
WWE Backlash 2026 का पूरा मैच कार्ड
- रोमन रेंस बनाम जैकब फाटू, WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप
- ट्रिक विलियम्स बनाम सैमी जेन, WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप
- सैथ रॉलिंस बनाम ब्रॉन ब्रेकर
- इयो स्काई बनाम वो ओस्का
- डैनहाउजेन/’मिस्ट्री पार्टनर’ बनाम किट विल्सन/द मिज, टैग टीम मैच
WWE Backlash 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग, वेन्यू, तारीख, समय समेत सभी जानकारी:-
- WWE Backlash 2026 का आयोजन कहां होगा?
- WWE Backlash 2026 का आयोजन फ्लोरिडा के टैम्पा स्थित, बेंचमार्क इंटरनेशनल एरिना में होगा।
- WWE Backlash 2026 का आयोजन कब होगा?
- WWE Backlash 2026 का आयोजन 9 मई 2026 को होगा।
- WWE Backlash 2026 का आयोजन कितने बजे शुरू होगा?
- WWE Backlash 2026 का आयोजन भारतीय समयानुसार सुबह 3.30 बजे से होगा। जबकि यूएसए के टाइम के मुताबिक यह आयोजन शनिवार शाम से होगा।
- WWE Backlash 2026 का लाइव प्रसारण भारत में कहां होगा?
- WWE Backlash 2026 का लाइव प्रसारण भारत में किसी भी टीवी चैनल पर नहीं होगा।
- WWE Backlash 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां होगी?
- WWE Backlash 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय फैंस नेटफ्लिक्स और वेबसाइट पर देख सकते हैं।
जॉन सीना की फिर WWE रिंग में वापसी, BACKLASH से पहले बड़ा ऐलान; रेसलमेनिया में भी निभाई थी खास भूमिका
जॉन सीना को हाल ही में रेसलमेनिया 42 के दौरान एक नई भूमिका में देखा गया था। अब नए पीपीवी इवेंट बैकलैश से पहले बड़ा ऐलान हो गया है। 9 मई को होने वाले इस शो में भी सीना नजर आने वाले हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर