World Wrestling Entertainment (WWE) के रिंग में होने वाली मारधाड़ से इसे देखने वाले दर्शक रोमांचित होते हैं। खिलाड़ियों के पिटने पर वे तालियां बजाते हैं। कभी-कभी मैच के दौरान खिलाड़ी हथियारों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जिससे प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी बहुत ज्यादा चोटिल हो जाता है। WWE में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों और उनके परिवार के लिए रिंग में पिटना काफी दुखदायी होता है। कभी-कभी उनका या उनके परिवार का यह दर्द सामने भी मीडिया के सामने भी आ जाता है। ऑल एलीट रेसलिंग (AEW) वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट (WWE) की एक प्रतिस्पर्धी कंपनी है। दोनों के मुकाबले देखने के लिए काफी संख्या में फैंस उमड़ रहे हैं। हालांकि, AEW Full Gear पीवीवी में जॉन मोक्सले और कैनी ओमेगा के मैच के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ।

यह काफी खतरनाक मुकाबला साबित हुआ। मैच के दौरान दोनों सुपरस्टार रिंग और रिंग के बाहर एक दूसरे पर अपना कोई भी दांव आजमाने से नहीं चूके। मैच खत्म होने के बाद भी मोक्सले और ओमेगा नहीं रुके। उन्होंने मैच के दौरान खतरनाक हथियारों का भी इस्तेमाल किया। उनकी इस लड़ाई को दुनिया भर में बैठे फैंस ने देखा।

संभव है वे इससे रोमांचित हुए होंगे, लेकिन मोक्सले की पत्नी रैने यंग यह सब देखकर खुश नहीं थीं। उन्होंने ट्वीट कर अपनी नाराजगी का इजहार भी किया। रैने यंग का वास्तविक नाम रैने जेन पाक्यूटे है। वे एक कनाडियन स्पोर्ट्स ब्राडकास्टर हैं। वे वर्तमान में रैने यंग के नाम से शुक्रवार रात आने वाले SmackDown में विशेष सहयोगी के रूप में दिखाई देती हैं। दूसरी ओर AEW ने स्पष्ट कर दिया कि इस मैच के दौरान जो कुछ भी हुआ, उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है।

Jon Moxley inspiring millions by crawling through broken glass to reach the rope. #AEWFullGear #ChariotsOfFire pic.twitter.com/SelcBcdmy4

