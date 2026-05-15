वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद धीमी ओवर गति के कारण आठ अंकों का नुकसान हुआ है। आईसीसी ने शुक्रवार (15 मई) को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मेहमान टीम आठ ओवर पीछे थी। इसके कारण उसके 8 अंक कटे और टीम पर 40 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगा।

पाकिस्तान के अब डब्ल्यूटीसी रैंकिंग में चार अंक हैं, जिससे वह वेस्टइंडीज से ठीक ऊपर आठवें स्थान पर है। इंग्लैंड एक स्थान ऊपर सातवें नंबर पर पहुंच गया है। भारत पांचवें नंबर पर बरकरार है। 104 रन से जीत दर्ज करने के बाद बांग्लादेश छठे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया पहले और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर काबिज है।

ICC World Test Championship 2023-25 WTC 2025: ऑस्ट्रेलिया दौड़ में आगे, वेस्टइंडीज सबसे पीछे स्रोत: ICC — पॉइंट्स प्रतिशत (PCT%) के आधार पर रैंकिंग PCT रैंकिंग जीत-हार रिकॉर्ड समग्र डेटा विश्लेषण PCT%: सबसे सटीक पैमाना अंक प्रतिशत (PCT%) यह बताता है कि प्रत्येक टीम ने अपने उपलब्ध कुल अंकों में से कितने प्रतिशत हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया 87.50% के साथ शीर्ष पर है जबकि वेस्टइंडीज केवल 4.17% के साथ सबसे नीचे। PCT% रैंकिंग — सभी 9 टीमें 1 ऑस्ट्रेलिया 87.50% 2 न्यूजीलैंड 77.78% 3 दक्षिण अफ्रीका 75.00% 4 श्रीलंका 66.67% 5 भारत 48.15% 6 बांग्लादेश 44.44% 7 इंग्लैंड 31.67% 8 पाकिस्तान 11.11% 9 वेस्टइंडीज 4.17% 7 ऑस्ट्रेलिया की जीत

(8 में से) 10 इंग्लैंड के सर्वाधिक

मैच खेले 0 वेस्टइंडीज की

कुल जीत जीत जीत हार हार ड्रॉ ड्रॉ टीमवार जीत-हार-ड्रॉ (खेले गए मैचों के अनुपात में) ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका भारत बांग्लादेश इंग्लैंड पाकिस्तान वेस्टइंडीज क्र. टीम खेले जीते हारे ड्रॉ DED अंक PCT% 1 ऑस्ट्रेलिया 8 7 1 0 0 84 87.50 2 न्यूजीलैंड 3 2 0 1 0 28 77.78 3 दक्षिण अफ्रीका 4 3 1 0 0 36 75.00 4 श्रीलंका 2 1 0 1 0 16 66.67 5 भारत 9 4 4 1 0 52 48.15 6 बांग्लादेश 3 1 1 1 0 16 44.44 7 इंग्लैंड 10 3 6 1 2 38 31.67 8 पाकिस्तान 3 1 2 0 8 4 11.11 9 वेस्टइंडीज 8 0 7 1 0 4 4.17 स्रोत: ICC World Test Championship 2023-25 Jansatta InfoGenIE

ओवर रेट का नियम

आईसीसी में बयान में कहा, ‘आईसीसी की न्यूनतम ओवरों के लिए आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत निर्धारित समय में पूरे नहीं किए गए ओवर में से प्रत्येक ओवर के लिए खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।’ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के खेल नियमों के अनुच्छेद 16.11.2 के अनुसार प्रत्येक ओवर कम होने पर टीमों का एक चैम्पियनशिप अंक कट जाता है जिस कारण पाकिस्तान को डब्ल्यूटीसी रैंकिंग में आठ महत्वपूर्ण अंक गंवाने पड़े। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने इस जुर्माने को स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित सजा को मान लिया जिससे औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

वैभव के टीम इंडिया में आने की आहट

वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय अंडर 19 टीम का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन अब उन्हें इंडिया ए टीम में ट्राई सीरीज के लिए जगह दी गई है। भारतीय चयनकर्ता अब वैभव को बड़े स्टेज के लिए तैयार कर रहे हैं और संभव है कि वो भारत के लिए जल्दी ही खेलते हुए नजर आएं। पूरी खबर पढ़ें।