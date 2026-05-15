वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद धीमी ओवर गति के कारण आठ अंकों का नुकसान हुआ है। आईसीसी ने शुक्रवार (15 मई) को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मेहमान टीम आठ ओवर पीछे थी। इसके कारण उसके 8 अंक कटे और टीम पर 40 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगा।
पाकिस्तान के अब डब्ल्यूटीसी रैंकिंग में चार अंक हैं, जिससे वह वेस्टइंडीज से ठीक ऊपर आठवें स्थान पर है। इंग्लैंड एक स्थान ऊपर सातवें नंबर पर पहुंच गया है। भारत पांचवें नंबर पर बरकरार है। 104 रन से जीत दर्ज करने के बाद बांग्लादेश छठे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया पहले और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर काबिज है।
(8 में से)
मैच खेले
कुल जीत
|क्र.
|टीम
|खेले
|जीते
|हारे
|ड्रॉ
|DED
|अंक
|PCT%
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|8
|7
|1
|0
|0
|84
|87.50
|2
|न्यूजीलैंड
|3
|2
|0
|1
|0
|28
|77.78
|3
|दक्षिण अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|0
|36
|75.00
|4
|श्रीलंका
|2
|1
|0
|1
|0
|16
|66.67
|5
|भारत
|9
|4
|4
|1
|0
|52
|48.15
|6
|बांग्लादेश
|3
|1
|1
|1
|0
|16
|44.44
|7
|इंग्लैंड
|10
|3
|6
|1
|2
|38
|31.67
|8
|पाकिस्तान
|3
|1
|2
|0
|8
|4
|11.11
|9
|वेस्टइंडीज
|8
|0
|7
|1
|0
|4
|4.17
ओवर रेट का नियम
आईसीसी में बयान में कहा, ‘आईसीसी की न्यूनतम ओवरों के लिए आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत निर्धारित समय में पूरे नहीं किए गए ओवर में से प्रत्येक ओवर के लिए खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।’ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के खेल नियमों के अनुच्छेद 16.11.2 के अनुसार प्रत्येक ओवर कम होने पर टीमों का एक चैम्पियनशिप अंक कट जाता है जिस कारण पाकिस्तान को डब्ल्यूटीसी रैंकिंग में आठ महत्वपूर्ण अंक गंवाने पड़े। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने इस जुर्माने को स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित सजा को मान लिया जिससे औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।
वैभव के टीम इंडिया में आने की आहट
वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय अंडर 19 टीम का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन अब उन्हें इंडिया ए टीम में ट्राई सीरीज के लिए जगह दी गई है। भारतीय चयनकर्ता अब वैभव को बड़े स्टेज के लिए तैयार कर रहे हैं और संभव है कि वो भारत के लिए जल्दी ही खेलते हुए नजर आएं। पूरी खबर पढ़ें।