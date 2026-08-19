भारत ने गॉल में खेले पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत की इस जीत के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में थोड़ा फेरबदल हुआ। हालांकि, श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल करने के बावजूद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पांचवें स्थान पर ही बना हुआ है। वहीं, श्रीलंका के स्थान में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर कायम है, जबकि साउथ अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और बांग्लादेश चौथे स्थान पर बने हुए हैं।

भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में अब तक 10 टेस्ट मैच खेले हैं। इसमें से उसने पांच में जीत हासिल की है, जबकि चार में हार का सामना किया है। एक टेस्ट मैच ड्रॉ रहा है। भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में अब 64 अंक हो गए हैं, जबकि अंक प्रतिशत 53.33 है। इस तरह वह पांचवें स्थान पर बना हुआ है। भारत बनाम श्रीलंका गॉल टेस्ट मैच से पहले उसके नौ मुकाबलों में 52 अंक थे और अंक प्रतिशत 48.15 था।

श्रीलंकाई क्रिकेट टीम भी छठे स्थान पर बनी हुई है। श्रीलंका ने मौजूदा चक्र में अब तक पांच टेस्ट मैच खेले हैं। इनमें से उसने सिर्फ एक जीता है, जबकि दो में हार का सामना किया है। श्रीलंका के दो टेस्ट मैच ड्रॉ भी रहे हैं। इस तरह उसके खाते में अब तक 20 अंक हैं और उसका अंक प्रतिशत 33.33 है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की ताजा अंक तालिका (19 अगस्त 2026 की दोपहर दो बजे तक अपडेट)

स्थानटीममैचजीतेहारेड्रॉअंक कटेअंकपर्सेंटाइल
1ऑस्ट्रेलिया972008477.78
2साउथ अफ्रीका431003675
3न्यूजीलैंड641105272.22
4बांग्लादेश531104066.67
5भारत1054106453.33
6श्रीलंका512202033.33
7इंग्लैंड13481143824.36
8पाकिस्तान624081622.22
9वेस्टइंडीज1228223020.83

इस प्रकार है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका प्रणाली

  • विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में यदि कोई टीम मैच जीतती है तो उसे 12 अंक मिलते हैं।
  • विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में यदि कोई मुकाबला टाई हो जाता है तो दोनों टीमों को 6-6 अंक मिलते हैं।
  • विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में यदि कोई मुकाबला ड्रॉ रहता है तो दोनों टीमों को 4-4 अंक मिलते हैं।
  • विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में टीमों की रैंकिंग जीते गए अंकों के प्रतिशत के आधार पर तय की जाती है।
  • विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष-2 में रहने वाली टीमों के बीच फाइनल (2027 में) होगा।
  • विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेले जाने वाले मुकाबलों में स्लो ओवर रेट के लिए अंक काटे जाते हैं।
    डब्ल्यूटीसी 2025-27 में अब तक तीन टीमों (इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज) के क्रमशः 14, 8 और 2 अंक काटे गए हैं।

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