पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले इंग्लैंड के खिलाफ टीम को 3-0 से शर्मनाक हार टेस्ट सीरीज में झेलनी पड़ी। उसके बाद अब आईसीसी ने भी टीम पर कार्रवाई करी और स्लो ओवर रेट का दोषी पाए जाने पर डबल हंटर चला दिया। एक तरफ पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की 50 प्रतिशत मैच फीस कटी तो दूसरी तरफ WTC के 11 अंक भी काट लिए।

11 अंक कटने से पाकिस्तान का मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंकतालिका में और ज्यादा बुरा हाल हो गया। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में हार के बाद पाकिस्तान के 16 अंक थे और पर्सेंटाइल था 16.67 और टीम तालिका में आखिरी स्थान पर थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच रेफरी और फील्ड अंपायर्स द्वारा बर्मिंघम टेस्ट में स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया है।

पाकिस्तान का हुआ और बुरा हाल

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में खेले गए तीसरे टेस्ट में फील्ड अंपायर पॉल राइफेल, क्रिस गैफने और थर्ड अंपायर अल्लाहुदीन पालेकर व फोर्थ अंपायर रसेल वॉरेन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर स्लो ओवर रेट के चार्ज लगाए। इसके बाद आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी रंजन मदुगल्ले ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर कार्रवाई करते हुए उसके 11 अंक काटे। इससे पाकिस्तान टीम के 5 अंक हो गए और पर्सेंटाइल सिर्फ 4.63 रह गया।

पाकिस्तानी टीम के ऊपर आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 और 16.11.2 के अनुसार कार्रवाई हुई। 2.22 के मुताबिक स्लो ओवर रेट के लिए पूरी टीम पर 50 प्रतिशत मैच फीस यानी तकरीबन हर खिलाड़ी की 5 प्रतिशत मैच फीस कटी। इसके अलावा 16.11.2 के तहत मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप से उसके 11 अंक काटे गए। पाकिस्तान अब मौजूदा WTC संस्करण में अपनी अगली सीरीज नवंबर में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। इस सीरीज में दो टेस्ट मैच रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे।

WTC 2025-27 में पाकिस्तान के अंक कटने के बाद ताजा अंकतालिका

रैंक टीम मैच जीत हार टाई ड्रॉ बेनतीजा अंक पर्सेंटाइल 1 ऑस्ट्रेलिया 10 8 2 0 0 0 96 80.00 2 दक्षिण अफ्रीका 4 3 1 0 0 0 36 75.00 3 न्यूजीलैंड 6 4 1 0 1 0 52 72.22 4 बांग्लादेश 6 3 2 0 1 0 40 55.56 5 भारत 11 5 4 0 2 0 68 51.52 6 इंग्लैंड 16 7 8 0 1 0 74 34.44 7 श्रीलंका 6 1 2 0 3 0 24 33.33 8 वेस्टइंडीज 12 2 8 0 2 0 30 20.83 9 पाकिस्तान 9 2 7 0 0 0 5 4.63

ENG vs PAK: इंग्लैंड ने 3-0 से किया पाकिस्तान का सूपड़ा साफ, WTC अंकतालिका में आखिरी स्थान पर लुढ़की बाबर की टीम

इंग्लैंड ने पाकिस्तान को तीसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से सूपड़ा साफ किया। इस हार के बाद पाकिस्तान की टीम WTC की अंकतालिका में आखिरी स्थान पर लुढ़क गई। इंग्लैंड को इस जीत का फायदा हुआ है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







