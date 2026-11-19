साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस सीरीज के पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश की टीम को 9 विकेट से हरा दिया और 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इस टेस्ट मैच में कगिसो रबाडा ने कुल 8 विकेट लिए और पहली पारी में अपनी टीम के लिए 72 रन भी बनाए। रबाडा को उनके इस प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को हरा दिया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंकतालिका में पहले नंबर पर पहुंच गया।

साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ा

बांग्लादेश को हराने से पहले साउथ अफ्रीका अंकतालिका में दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब टेंबा बावुमा की टीम पहले स्थान पर आ गई तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई। बांग्लादेश को हराने के बाद साउथ अफ्रीका की जीत का प्रतिशत 75.00 हो गया तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम की जीत प्रतिशत फिलहाल 72.22 है। वहीं तीसरे नंबर पर अंकतालिका में ऑस्ट्रेलिया है जिसकी जीत का प्रतिशत 69.23 है तो वहीं टीम इंडिया चौथे स्थान पर ही है। शुभमन गिल की टीम की जीत का प्रतिशत 51.52 है।

साउथ अफ्रीका से हारने के बाद बांग्लादेश को नुकसान हुआ, लेकिन ये टीम 5वें स्थान पर बनी हुई है और इस टीम की जीत का प्रतिशत अब घटकर 40.74 हो गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंकतालिका में इस वक्त छठे नंबर पर इंग्लैंड की टीम है जिसकी जीत का प्रतिशत 38.54 तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम 7वें स्थान पर है जिसकी जीत का प्रतिशत 27.38 है। पाकिस्तान की टीम सबसे आखिरी यानी 9वें स्थान पर है जिसकी जीत का प्रतिशत 3.33 है।

साउथ अफ्रीका-बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच के बाद WTC Points Table

क्रम टीम मैच जीत हार टाई ड्रॉ नो रिजल्ट अंक जीत प्रतिशत 1 साउथ अफ्रीका 8 6 2 0 1 0 72 75 2 न्यूजीलैंड 6 4 1 0 1 0 52 72.22 3 ऑस्ट्रेलिया 13 9 4 0 0 0 108 69.23 4 भारत 11 5 4 0 2 0 68 51.52 5 बांग्लादेश 8 3 3 0 2 0 44 45.83 6 इंग्लैंड 16 7 8 0 1 0 74 38.54 7 वेस्टइंडीज 14 3 8 0 3 2 46 27.38 8 श्रीलंका 7 1 2 0 4 0 13 15.48 9 पाकिस्तान 10 2 7 0 1 0 4 3.33

युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट लेकर टी20 में पूरे किए 400 विकेट; निशांत सिंधू का ऑलराउंड प्रदर्शन, हरियाणा को मिली जीत

SMAT 2026-27: युजवेंद्र चहल ने तमिलनाडु के खिलाफ 3 विकेट लिए और इसके बाद वो भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)