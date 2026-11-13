पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था जिसके बाद पाकिस्तान ने पहली पारी में 9 विकेट पर 434 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी थी और फिर श्रीलंका ने पहली पारी में 446 रन बनाए और 12 रन की लीड ली। इसके बाद पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर 284 रन बनाकर पारी का ऐलान कर दिया और श्रीलंका को जीत के लिए 297 रन का टारगेट दिया, लेकिन समय पूरा होने की वजह से मैच ड्रॉ रहा।

इस मैच के ड्रॉ हो जाने के बाद भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंकतालिका में पाकिस्तान 9वें नंबर पर ही बना हुआ है जिसका जीत प्रतिशत 7.50 है जबकि श्रीलंका भी 7वें स्थान पर ही बना हुआ है जिसकी जीत का प्रतिशत 33.33 फीसदी है। वैसे पाकिस्तान और श्रीलंका मैच के ड्रॉ होने से अन्य किसी टीम के पोजिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और भारत अब भी चौथे नंबर पर 51.52 फीसदी जीत प्रतिशत के साथ बना हुआ है। इसके अलावा न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है जबकि साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर मौजूद है।

पाकिस्तान-श्रीलंका पहले टेस्ट के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंकतालिका

क्रम टीम मैच जीत हार ड्रॉ Ded अंक जीत प्रतिशत 1 न्यूजीलैंड 6 4 1 1 0 52 72.22% 2 साउथ अफ्रीका 7 5 2 0 0 60 71.43% 3 ऑस्ट्रेलिया 13 9 4 0 0 108 69.23% 4 भारत 11 5 4 2 0 68 51.52% 5 बांग्लादेश 8 3 3 2 0 44 45.83% 6 इंग्लैंड 16 7 8 1 14 74 38.54% 7 श्रीलंका 7 1 2 4 0 28 33.33% 8 वेस्टइंडीज 14 3 8 3 2 46 27.38% 9 पाकिस्तान 10 2 7 1 19 9 7.50%

पाकिस्तानी ओपनर उस्मान खान ने आर्यवीर सहवाग को छोड़ा पीछे; U19 एशिया कप में सबसे ज्यादा 4-6 लगाने वाले टॉप-5 बैटर

पाकिस्तान के ओपनर उस्मान खान ने सबसे ज्यादा चौके लगाने के मामले में आर्यवीर सहवाग को पीछे छोड़ दिया तो वहीं आर्यवीर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले नंबर पर बने हुए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)