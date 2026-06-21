न्यूजीलैंड ने ओवल में दूसरे टेस्ट के पांचवें दिन इंग्लैंड को 253 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। इस मैच के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र की अंक तालिका में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर बरकरार है। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है। श्रीलंका तीसरे नंबर पर है।

न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराकर इस डब्ल्यूटीसी चक्र में 5 मैच में तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत से उसका पीसीटी श्रीलंका के बराबर 66.67 हो गया। कम मैच खेलने के कारण श्रीलंका तीसरे नंबर पर है। इंग्लैंड 7वें नंबर पर बरकरार है। भारत छठे नंबर पर है। इंग्लैंड 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान 8वें और वेस्टइंडीज 9वें नंबर पर है।

इंग्लैंड का पीसीटी गिरा

इंग्लैंड का पीसीटी 37.88 से 34.72 हो गया। भारत का पीसीटी 48.15 है। बांग्लादेश का 58.33 पीसीटी है। पाकिस्तान का 8.33 पीसीटी है। वेस्टइंडीज का 4.17 पीसीटी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा 87.50 पीसीटी है। साउथ अफ्रीका का 75.00 पीसीटी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पीसीटी का मतलब पॉइंट्स परसेंटेज है। यह किसी टीम के कुल अंक में से प्राप्त अंक का प्रतिशत होता है।

क्रिकेट — World Test Championship ICC World Test Championship 2025-27 अंक तालिका — NZ बनाम ENG दूसरे टेस्ट के बाद अपडेट 87.50 शीर्ष PCT%

ऑस्ट्रेलिया 9 टीमें

इस साइकिल में 2027 फाइनल

शीर्ष 2 टीमें # टीम मैच जीत हार ड्रॉ DED अंक PCT% 1 ऑस्ट्रेलिया 8 7 1 0 0 84 87.50 2 दक्षिण अफ्रीका 4 3 1 0 0 36 75.00 3 श्रीलंका 2 1 0 1 0 16 66.67 5 बांग्लादेश 4 2 1 1 0 28 58.33 6 भारत 9 4 4 1 0 52 48.15 8 पाकिस्तान 4 1 3 0 8 4 8.33 9 वेस्टइंडीज 8 0 7 1 0 4 4.17 हरे रंग की टीमें — 2027 फाइनल के लिए शीर्ष 2 स्थान पर (वर्तमान में) अंक प्रणाली (Points System) 12 जीत के लिए (Win) 6 टाई के लिए (Tie) 4 ड्रॉ के लिए (Draw) PCT % अंक के आधार पर रैंकिंग Jansatta InfoGenIE

जो रूट के टेस्ट में 14 हजार रन

जो रूट ने 14 हजार रन 302 पारियों में पूरे किए। पारी की लिहाज से वह सचिन तेंदुलकर से काफी पीछे हैं। तेंदुलकर के टेस्ट में 15,921 रन हैं। उन्होंने इसके लिए 329 पारियां खेली थीं। पूरी खबर पढ़ें।