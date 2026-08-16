World Test Championship 2025-27: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 रैंकिंग में बांग्लादेश से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में हारने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर बरकरार है। बांग्लादेश की भी स्थिति मजबूत हो गई है। वह टॉप-4 में शामिल है। पांचवें नंबर पर काबिज भारत और बांग्लादेश के बीच काफी अंतर हो गया है। साउथ अफ्रीका दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। श्रीलंका छठे नंबर पर है। इंग्लैंड 7वें, पाकिस्तान 8वें और वेस्टइंडीज 9वें नंबर पर है।
ऑस्ट्रेलिया ने 9 मैच में 7 जीत दर्ज की हैं। उसके 84 अंक और 77.78 पीसीटी है। साउथ अफ्रीका के 4 मैच में 3 जीत और 1 हार है। वह 36 अंक और 75 पीसीटी के साथ दूसरे पर है। न्यूजीलैंड ने 6 मैच में 4 मैच जीते हैं। 1 मैच में हार मिली है और 1 मैच ड्रॉ रहा है। उसके 36 अंक और 75 पीसीटी है।
|#
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|Ded
|अंक
|PCT%
|1
|ऑस्ट्रेलिया शीर्ष 4
|9
|7
|2
|0
|0
|84
|77.78
|2
|दक्षिण अफ्रीका शीर्ष 4
|4
|3
|1
|0
|0
|36
|75.00
|3
|न्यूज़ीलैंड शीर्ष 4
|6
|4
|1
|1
|0
|52
|72.22
|4
|बांग्लादेश शीर्ष 4
|5
|3
|1
|1
|0
|40
|66.67
|5
|भारत 5वां
|9
|4
|4
|1
|0
|52
|48.15
|6
|श्रीलंका
|4
|1
|1
|2
|0
|20
|41.67
|7
|इंग्लैंड
|13
|4
|8
|1
|14
|38
|24.36
|8
|पाकिस्तान
|6
|2
|4
|0
|8
|16
|22.22
|9
|वेस्ट इंडीज
|12
|2
|8
|2
|2
|30
|20.83
भारत की काफी आगे बांग्लादेश
बांग्लादेश 5 मैच खेला है। 3 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ चौथे नंबर पर है। उसके 40 अंक और 66.67 पीसीटी है। भारत ने 9 मैच में 4 जीते हैं और 4 हार का सामना किया है। एक मैच ड्रॉ रहा है। 52 अंक और 48.15 पीसीटी है। श्रीलंका ने 4 मैच में 1 जीत और 1 हार का सामना किया है। 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। 20 अंक और 41.67 पीसीटी है।
वेस्टइंडीज सबसे नीचे
इंग्लैंड ने 13 मैच खेले हैं। 4 जीते हैं और 8 में हार मिली है। 1 मैच ड्रॉ रहा है। स्लो ओवर रेट के कारण 14 अंक कटे हैं। उसके 38 अंक और 24.36 पीसीटी है। पाकिस्तान के 6 मैच में 2 जीत और 4 हार है। स्लो ओवर रेट के कारण 8 अंक कटे हैं। उसके 16 अंकर और 22.22 पीसीटी है। वेस्टइंडीज के 12 मैच में 2 जीत और 8 हार है। 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। 2 अंक स्लो ओवर रेट के कारण कटे हैं। उसके 30 अंकर और 20.83 पीसीटी है।
बांग्लादेश ने रचा इतिहास
बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में दूसरी जीत है। इससे पहले 2017 में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को मीरपुर में 20 रनों से हराया था। पूरी खबर पढ़ें।