WTC Final: रोहित शर्मा का ICC नॉकआउट में खराब प्रदर्शन जारी, 16 पारियों में 14 बार हुए फेल दो बार लगाया शतक

WTC Final 2023 Ind vs Aus: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहली पारी में 15 रन बनाए और आईसीसी फाइनल में उनका खराब प्रदर्शन जारी रहा।

WTC Final 2023 Ind vs Aus: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (सोर्स-एपी फोटो)

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपिनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में द ओवल मैदान पर पहली पारी में बेहद निराश किया। रोहित शर्मा से टीम के अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन वो अच्छी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो पाए और 26 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 15 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर बोल्ड हो गए। यानी एक बार फिर से वो आईसीसी नॉकआउट मैच में अच्छा प्रदर्शन करने से चूक गए। रोहित शर्मा का आईसीसी नॉकआउट में खराब प्रदर्शन जारी रोहित शर्मा ने अब तक अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में आईसीसी की नॉकआउट में खेले 16 पारियों में 14 बार अच्छा स्कोर करने में नाकाम रहे हैं। हालांकि दो पारियों में उन्होंने शतक लगाया है जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 2015 में खेली 137 रन साथ ही इसी टीम के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में खेली नाबाद 123 रन की पारी शामिल है। इसके अलावा उनका बल्ला कभी भी आईसीसी नॉकआउट मैचों में नहीं चला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की पहली पारी में उनका खराब फॉर्म देखने को मिला और वो 15 रन पर आउट हो गए। आईसीसी नॉकआउट में रोहित शर्मा की पारियां 8* रन – बनाम ऑस्ट्रेलिया (टी20 विश्व कप 2007)

30* रन – बनाम पाक (टी20 विश्व कप 2007

33 रन – बनाम श्रीलंका (चैंपियंस ट्रॉफी 2013)

9 रन – बनाम इंग्लैंड (चैंपियंस ट्रॉफी 2013)

24 रन – बनाम दक्षिण अफ्रीका (टी20 विश्व कप 2014)

29 रन – बनाम श्रीलंका (टी20 विश्व कप 2014)

137 रन – बनाम बैन (वनडे वर्ल्ड कप 2015)

34 रन – बनाम ऑस्ट्रेलिया (वनडे वर्ल्ड कप 2015)

43 रन – बनाम वेस्टइंडीज (टी20 विश्व कप 2016)

123* रन – बनाम बैन (चैंपियंस ट्रॉफी 2017)

0 रन – बनाम पाक (चैंपियंस ट्रॉफी 2017)

1 रन – बनाम न्यूजीलैंड (वनडे वर्ल्ड कप 2019)

34 रन – बनाम न्यूजीलैंड (डब्ल्यूटीसी 2021)

30 रन – बनाम न्यूजीलैंड (डब्ल्यूटीसी 2021)

27 रन – बनाम इंग्लैंड (टी20 विश्व कप 2022)

15 रन – बनाम ऑस्ट्रेलिया (डब्ल्यूटीसी 2023) आईसीसी फाइनल के छठे मैच की पहली पारी में रोहित शर्मा हुए फेल रोहित शर्मा अपने क्रिकेट करियर में छठा आईसीसी फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, लेकिन पहली पारी में वो हमेशा की तरह रन बनाने में सफल नहीं रहे। इससे पहले वो पांच आईसीसी फाइनल मैच खेल चुके हैं, लेकिन कभी भी एक अर्धशतक तक नहीं लगा पाए। रोहित शर्मा का आईसीसी फाइनल में प्रदर्शन 2007 टी20 वर्ल्ड कप – 30* रन (16 गेंद)

2013 चैंपियंस ट्रॉफी – 9 रन (14 गेंद)

2014 टी20 वर्ल्ड कप – 29 रन (26 गेंद)

2017 चैंपियंस ट्रॉफी – 0 रन (3 गेंद)

2021 डब्ल्यूटीसी – 34 रन (पहली पारी) और 30 रन (दूसरी पारी)

2023 डब्ल्यूटीसी – 15 रन (पहली पारी

