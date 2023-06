WTC Final: रोहित शर्मा ने बताया टीम की हार का कारण, भारत ने लगातार दूसरी बार गंवाया टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब

WTC Final 2023: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने बताया कि आखिर किस वजह से भारतीय टीम को हार मिली।

WTC Final 2023 Ind vs Aus: भारतीय टेस्ट टीम के खिलाड़ी (सोर्स- एपी फोटो)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram