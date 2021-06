भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बारिश तो खलल डाल ही रही है, लेकिन भारतीय क्रिकेटर्स की ड्रेसेज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनीं। मैच के पांचवें दिन मोहम्मद शमी तौलिया (टॉवेल) पहनकर फील्डिंग करते दिखे। ड्रेस को लकेर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) से भी एक गलती हुई।

तेज गेंदबाज बुमराह डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए निर्धारित जर्सी के बजाय नियमित भारतीय जर्सी पहकर मैदान पर उतरे। हालांकि, थोड़ी देर में ही उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ और उनका ओवर खत्म हुआ वह ड्रेसिंग रूम की ओर भागे और डब्ल्यूटीसी फाइनल की जर्सी पहन मैदान पर उतरे।

बुमराह ने ही पांचवें दिन पहला ओवर फेंका। जैसे ही कैमरा उन पर गया फैंस ने स्क्रीनशॉट लेने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे। हालांकि, जब वह दिन का तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए तो वह WTC फाइनल वाली जर्सी में ही दिख रहे थे।

Jasprit Bumrah is wearing the regular Indian Test jersey instead of WTC jersey today. pic.twitter.com/gFPSbtcqSn

वहीं, शमी टॉवेल खुद को ठंड से बचाने के लिए लपेटकर फील्डिंग करते हुए दिखे। शमी ने डब्ल्यूटीसी की जर्सी पहनी हुई थी। उन्होंने लोअर के ऊपर तौलिया लपेट रखा था। फैंस ने उनके नए ड्रेस कोड को लेकर खूब मजे लिए। @BarbhuiyaMonu ने शमी की तौलिया लपेटे तस्वीर के साथ कमेंट किया, शमी सर स्टेडियम में तौलिया का इस्तेमाल कर रहे हैं!

@saurabh_314 ने फिल्म तनु वेड्स मनु में कंगना रनौत की तौलिया लपेटे वाली तस्वीर के साथ किए ट्वीट में लिखा, शमी ड्रेसिंग रूम में प्रवेश कर रहे हैं। @wazzusrkian11 ने लिखा, शमी भाई के लेटेस्ट फैशन को लेकर क्या आप कोई मजेदार कैप्शन सुझा सकते हैं? @sangam__shukla ने शमी की तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, मैच के दौरान मेरी पैंट फटने के बाद मैं।

Shami is a funny guy, first he made everyone smile with those excellent wickets and then made us laugh with a new attire. Be like Shami! #WTCFinal #Shami #INDvsNZ pic.twitter.com/DgsEYxZf8T

— Dipen Sharma (@dipensharma1105) June 22, 2021