भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में सोमवार यानी 21 जून 2021 को बारिश ने फिर खलल डाला। इस कारण मुकाबले के चौथे दिन एक भी गेंद का खेल नहीं हो पाया। बारिश रुकती नहीं देख अंपायर्स ने चायकाल के समय के आसपास स्टम्प्स की घोषणा कर दी। मैच के पहले दिन यानी 18 जून को भी बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी।

इतने महत्वपूर्ण मैच में दो दिन का खेल रद्द होने के चलते सोशल मीडिया पर लोग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) का मजाक उड़ा रहे हैं। यही नहीं, पूर्व क्रिकेटर्स भी नाराजगी दिखाई है। ट्विटर पर एक यूजर ने आईसीसी की तुलना बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से कर डाली। @LakshyaPandey20 ने ट्वीट किया, आईसीसी और श्रद्धा कपूर के बीच एक चीच कॉमन है, दोनों को बारिश बहुत पसंद है।

श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘बागी’ (Baaghi) का गाना ‘छम छम छम’ (Cham Cham Cham) काफी हिट हुआ था। वह गाना बारिश के दौरान ही फिल्माया गया था। इसके अलावा और भी बहुत से यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट्स किए हैं।

Day four of the #WTC21 Final has been abandoned due to persistent rain #INDvNZ pic.twitter.com/QvKvzQCphG

One thing is common between ICC and Shraddha Kapoor that they both love rain. #WTCFinal #WTC2021 #SouthamptonWeather #INDvsNZ

वहीं, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा, यह मुकाबला किसी दूसरी जगह पर दोबारा से कराया जाना चाहिए। आईसीसी को इस पर फैसला लेना चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए ज्यादा बाउंड्री जड़ने वाली टीम को विजेता चुना जाता है तो इस बार कुछ सोचा जाना चाहिए था।

Why the hell you guys even organised such prestigious tournament in this venue. Don’t you aware about the weather? Every time in summer any tournament happened in England rain interupted. Shame shame shame on #ICC

— Prabin sutradhar (@PrabinSutradhar) June 21, 2021