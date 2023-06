IND vs AUS: बड़े मंच के बड़े प्लेयर स्टीव स्मिथ, यह आंकड़े दे रहे हैं गवाही

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 327 रन बना लिए। स्टीव स्मिथ 95 पर नाबाद हैं जबकि ट्रेविस हेड 146 रन पर नॉटआउट हैं। स्मिथ की नजरें शतक पर होंगी।

WTC Final के पहले दिन स्टीव स्मिथ 95 रन पर नाबाद रहे। फोटो सोर्स- Associated press

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर 327 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। स्टीव स्मिथ शतक के बेहद करीब है। स्मिथ 95 रन पर नाबाद हैं और उनकी ट्रेविस हेड के साथ हो चुकी 200 रन से अधिक की साझेदारी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया है। मैच के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाज किसी भी हाल में स्टीव स्मिथ को आउट करना चाहेंगे, क्योंकि वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जो लंबा खेल गए तो मैच का रूख पलट सकते हैं। बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी स्टीव स्मिथ WTC Final जैसे बड़े मंच पर स्टीव स्मिथ के बल्ले से आई यह अहम पारी ऐसे समय खेली गई, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम संकट में थी और 76 रन पर ही 3 विकेट गिर गए थे। वैसे स्टीव स्मिथ को बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी कहा भी जाता है और इसकी गवाही उनके कुछ आंकड़े दे रहे हैं। 2015 के बाद से स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए न सिर्फ टेस्ट में बल्कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के बड़े मैचों में भी अहम पारियां खेली हैं। बड़े मैच में स्मिथ के बल्ले से निकली कुछ अहम पारियां 2010 में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले स्मिथ ने 2015 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अर्द्धशतक जड़ा था। स्मिथ ने पाकिस्तान के खिलाफ 65 रन की पारी खेली थी। स्मिथ की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने वह मैच 6 विकेट से जीता था। स्मिथ ने 2015 विश्व कप के ही सेमीफाइनल में शतक भी जड़ा था। भारत के खिलाफ खेले सेमीफाइनल मैच में स्मिथ ने 105 रन की पारी खेली थी। स्मिथ की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 329 रन का लक्ष्य दिया था। भारत यह मैच 95 रन से हार गया था। 2015 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी स्टीव स्मिथ के बल्ले से अर्द्धशतक निकला था। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में स्मिथ 56 रन की पारी खेलकर नाबाद रहे थे। 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में स्टीव स्मिथ ने अर्द्धशतक लगाया था। इस मैच में उन्होंने 85 रन की पारी खेली थी। हालांकि उनकी टीम इंग्लैंड के हाथों हारकर विश्व कप सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी। इसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के खिलाफ स्टीव स्मिथ एक और बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे हैं। वही शतक से सिर्फ 5 रन दूर हैं। अगर वह अपना शतक पूरा कर लेते हैं तो WTC Final में शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। उनसे पहले उन्हीं की टीम के ट्रेविस हेड ने पहला शतक लगाने की उपलब्धि अपने नाम की है। Also Read WTC Final से पहले विराट कोहली ने की स्टीव स्मिथ की तारीफ, बताया पीढ़ी का सबसे महान टेस्ट खिलाड़ी

