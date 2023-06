WTC Final: सचिन तेंदुलकर को भी नहीं पसंद आई राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की रणनीति, मैच से पहले दी थी अहम सलाह

सचिन तेंदुलकर ने कहा कि डब्ल्यूटीसी फाइनल जीतने पर टीम ऑस्ट्रेलिया को बधाई। स्टीव स्मिथ और ट्रैविस हेड ने मैच को अपनी ओर मोड़ने के लिए पहले ही दिन एक ठोस नींव रखी। भारत को खेल में बने रहने के लिए पहली पारी में बड़ी बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके।

राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा। (फोटो – AP)

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 (WTC Final 2023) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने टॉस जीता और गेंदबाजी फैसला किया। रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 की जानकारी देते हुए कहा कि रविचंद्रन अश्विन हिस्सा नहीं हैं। दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज के न खिलाने पर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, रिकी पोंटिंग और सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों ने सवाल उठाए थे। अब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की अश्विन को न खिलाने की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मैच से पहले अश्विन को खिलाने की सलाह दी थी। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनने के बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा, “डब्ल्यूटीसी फाइनल जीतने पर टीम ऑस्ट्रेलिया को बधाई। स्टीव स्मिथ और ट्रैविस हेड ने मैच को अपनी ओर मोड़ने के लिए पहले ही दिन एक ठोस नींव रखी। भारत को खेल में बने रहने के लिए पहली पारी में बड़ी बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। टीम इंडिया के लिए मैच में कुछ अच्छे पल थे, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 से क्यों बाहर रखा गया, जो वर्तमान में दुनिया का नंबर एक टेस्ट गेंदबाज है।” सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा? सचिन तेंदुलकर ने आगे, “जैसा कि मैंने मैच से पहले कहा था कि कुशल स्पिनर हमेशा टर्निंग ट्रैक पर भरोसा नहीं करते हैं, वे हवा में गेंद ड्रिफ्ट और पिच के बाउंस जैसी विविधताओं का इस्तेमाल करते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष 8 बल्लेबाजों में से 5 बाएं हाथ के बल्लेबाज थे।” Also Read WTC Final: पैट कमिंस ने रोहित शर्मा के जले पर नमक छिड़का, WTC Final के फॉर्मेट बदलने के सुझाव पर यह बोले कंगारू कप्तान टीम इंडिया पिछले 10 साल से आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की शतक की मदद से 469 रन बनाए। टीम इंडिया पहली पारी में 296 बनाकर आउट हो गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 8 विकेट पर 270 रन बनाकर घोषित किया। 444 रन के लक्ष्य के जवाब में टीम 234 रन पर सिमट गई। उसे 209 रन से हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया पिछले 10 साल से आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। इस साल के अंत में भारत में ही वनडे वर्ल्ड कप होना है।

