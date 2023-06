WTC: हरभजन सिंह ने लगाई रोहित शर्मा को लताड़, ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद कर दी थी ऐसी मांग

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कंगारू टीम से हारने के बाद जो मांग कर दी उसके बाद भज्जी उन पर भड़क गए और लताड़ लगा दी।

रोहित शर्मा और विराट कोहली (सोर्स- एपी फोटो)

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में मिली हार के बाद बातें करते हुए इस मैच और आईसीसी को लेकर काफी कुछ कहा। हिटमैन ने पोस्ट मैच प्रेस कांफ्रेंस में कुछ अहम बातें की जिसमें टेस्ट चैंपियनशिप को आयोजित करने की बात थी। रोहित ने कहा कि आखिर इसे जून महीने में और इंग्लैंड में ही क्यों आयोजित किया जाता है। ये कई अन्य जगह पर भी कराया जा सकता है। इसके अलावा रोहित शर्मा ने भारत की हार के बाद कहा कि टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का फैसला देने के लिए कम से कम तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाना चाहिए। अब रोहित की ये मांग किस हद तक जायज है और क्या आईसीसी इस पर आगे विचार करेगी ये तो भविष्य के गर्त में दर्ज है, लेकिन उनकी तरफ से फाइनल के फॉर्मेट में जो बदलाव की बात कही गई उस पर टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हरभजन सिंह ने रोहित शर्मा की मांग पर अपनी राय देते हुए कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि वनडे वर्ल्ड कप में क्या होगा। क्या आप वहां भी तीन फाइनल चाहते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के खिलाफ खेलते तो भी क्या यही कहेंगे, नहीं आप नहीं कहेंगे। एक फाइनल काफी है। वनडे वर्ल्ड कप हो या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सबमें एक फाइनल मैच काफी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में भी एक ही फाइनल मैच होता है। आपको बता दें कि जब रोहित शर्मा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए तीन मैचों की मांग की थी तो उनकी इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगारू टीम के कप्तान पैट कमिंस ने कहा था कि अब हमने चैंपियनशिप जीत ली है और तीन मैच या फिर 16 मैचों की सीरीज हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ओलिंपिक या बड़े स्तर पर मेडल जीतने के लिए आपको सिर्फ एक ही मौका मिलता है। Also Read WTC Final: भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की अंग्रेज खिलाड़ी ने उड़ाई खिल्ली, कहा- बाबर आजम से तेज घूमती गेंद खेलना सीखो

