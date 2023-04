WTC Final: आईपीएल 2023 के बीच इंग्लैंड में चेतेश्वर पुजारा ने ठोका शतक, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में कंगारूओं का करेंगे सर्वनाश?

WTC Final: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से ठीक पहले चेतेश्वर पुजारा ने काउंटी क्रिकेट में अपना दूसरा शतक लगाया।

WTC Final: भारतीय टेस्ट टीम के बल्लेबाज पुजारा (सोर्स-एपी फोटो)

भारतीय क्रिकेट टीम को रोहित शर्मा की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 7 जून से लंदन के द ओवल मैदान पर खेलना है। इस अहम मुकाबले से पहले इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे भारतीय टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने इस सीजन का अपना दूसरा शतक लगाया। पुजारा की टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले ये पारी टीम इंडिया के लिए शानदार है क्योंकि उनका फॉर्म भारतीय टीम के लिए इस मैच में काफी अहम होगा। ससेक्स के लिए पुजारा ने लगाया शतक चेतेश्वर पुजारा इस समय ससेक्स की कप्तानी कर रहे हैं और उन्होंने ग्लॉस्टरशायर के खिलाफ पहली पारी में शतकीय पारी खेली। उन्होंने इस मैच में अपना शतक चौके के साथ पूरा किया और सेंचुरी पूरी करने के लिए 187 गेंद लिए। ये इस सीजन में पुजारा का तीसरे मैच में दूसरा शतक रहा। इससे पहले उन्होंने सीजन के पहले ही मैच में डरहम के खिलाफ पहली पारी में 115 रन की पारी खेली थी जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 35 रन बनाए थे। इसके बाद दूसरे मैच में यॉर्कशायर के खिलाफ उन्होंने 18 और 13 रन की पारी खेली थी, लेकिन तीसरे ही मैच में उन्होंने कमबैक करते हुए पहली पारी में शतक जड़ दिया। चेतेश्वर पुजारा का फॉर्म में रहना टीम इंडिया के लिए टॉनिक का काम करेगा साथ ही वो पहले से ही इंग्लैंड में हैं और वहां की कंडीशन में पूरी तरह से ढ़ल चुके हैं जो काफी फायदेमंद होने वाला है। पुजारा ने काउंटी चैंपियनशिप की पिछली 18 पारियों में 7 शतक लगाए हैं और इसमें तीन दोहरा शतक शामिल है। पुजारा का टेस्ट क्रिकेट करियर 35 साल के चेतेश्वर पुजारा भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की मुख्य धुरी हैं और वो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उनसे टीम इंडिया को काफी उम्मीदें रहने वाली है। उनके टेस्ट क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 102 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 43.88 की औसत से 7154 रन बनाए हैं। टेस्ट मैचों में उन्होंने 19 शतक और 35 अर्धशतक लगाए हैं साथ ही उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 206 रन है। पुजारा का आईपीएल करियर पुजारा साल 2010 से लेकर 2014 तक आईपीएल में खेले थे, लेकिन उसके बाद उन्हें इस लीग में खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि साल 2021 में उन्हें सीएसके ने 50 लाख रुपये में खरीदा था, लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था। पुजारा ने इस लीग में खेले 30 मैचों में 390 रन बनाए थे और एक अर्धशतक लगाया था साथ ही उनका बेस्ट स्कोर 51 रन रहा था। IPL Teams 2023 IPL 2023 Schedule IPL Points Table IPL Stats https://www.jansatta.com/blank.html

