WTC FINAL: हार्दिक पंड्या हो सकते थे गेमचेंजर प्लेयर, 5 साल में 1 भी टेस्ट नहीं खेले ऑलराउंडर पर रिकी पोंटिंग की भविष्यवाणी

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने हार्दिक पांड्या को लेकर कहा है कि उन्हें डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए टीम इंडिया में शामिल होना चाहिए था, क्योंकि वह एक्स फैक्टर बन सकते थे।

रिकी पोंटिंग ने कहा है कि हार्दिक पांड्या को डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए टीम इंडिया में शामिल होना चाहिए था। फोटो सोर्स- BCCI/File Photo

आईपीएल 2023 का फाइनल खत्म होने के बाद अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डब्ल्यूटीसी का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से लंदन के ओवल में खेला जाएगा। इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल, पोंटिंग का मानना है कि हार्दिक पांड्या को डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए भारतीय टीम में चुना जाना चाहिए था, क्योंकि उनका खेल भारत के लिए निर्णायक फैक्टर के रूप में काम कर सकता था। क्या कहा रिकी पोंटिंग ने? आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने 2018 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। खुद पांड्या ने फिटनेस समस्या के चलते टेस्ट क्रिकेट से खुद को दूर रखा है, लेकिन रिकी पोंटिंग का कहना है कि हार्दिक को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भारतीय टीम का हिस्सा होना चाहिए था। पोंटिंग ने कहा कि हार्दिक ने आईपीएल में अपनी गेंदबाजी और कप्तानी से अपने कौशल की जो क्षमता दिखाई है, उससे यह खिलाड़ी टीम में जगह डिजर्व करता था। एक्स फैक्टर बन सकते थे पांड्या- पोंटिंग आईसीसी ने रिकी पोंटिंग के बयान के हवाले से लिखा है, “मुझे ऐसा लगता है कि इस एकमात्र टेस्ट मैच के लिए हार्दिक पांड्या जैसा कोई खिलाड़ी कितना अहम हो सकता है। मुझे पता है कि वह आधिकारिक रूप से इस फॉर्मेट से दूर हैं, लेकिन सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलना उनके शरीर के लिए कोई नुकसान की बात नहीं थी।” रिकी पोंटिंग ने कहा कि आईपीएल में हार्दिक पांड्या और तेज गेंदबाजी करते दिखे हैं, इसलिए वह डब्ल्यूटीसी फाइनल में टीम इंडिया के एक्स फैक्टर बन सकते थे। टेस्ट में बेस्ट रहे हैं हार्दिक! 29 साल के हार्दिक पांड्या 2017 में टेस्ट डेब्यू करने के बाद से अभी तक 11 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। 11 टेस्ट की 18 पारियों में 31.29 की औसत से 532 रन बनाए हैं। हार्दिक ने टेस्ट करियर में 1 शतक और 4 अर्द्धशतक भी लगाए हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो टेस्ट में हार्दिक के नाम 17 विकेट भी दर्ज हैं। हार्दिक ने 74 वनडे मैचों में 33.00 की औसत से 1584 रन बनाए हैं और 72 विकेट लिए हैं। वहीं 87 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उनके नाम 1271 रन और 69 विकेट दर्ज हैं।

