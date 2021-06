भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने शनिवार (19 जून) को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान अपनी कमेंट्री से सबका दिल जीत लिया। वे पहली बार किसी मैच में कमेंट्री कर रहे हैं। इससे पहले कार्तिक गेस्ट कमेंटेटर और एक्सपर्ट की भूमिका निभा चुके हैं। कार्तिक ने फाइनल के दूसरे दिन भारतीय पारी के दौरान इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन की बोलती बंद कर दी। इसे सुनकर फैंस काफी खुश हो गए।

दरअसल, साउथम्पटन में खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दूसरे दिन टॉस हुआ। न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत की। दोनों जब क्रीज पर थे तब कमेंट्री के दौरान नासिर हुसैन ने कहा, ‘‘रोहित शॉर्ट गेंदों के शानदार पुलर हैं। स्पिन के खिलाफ भी अपने कदमों का सही इस्तेमाल करते हैं। इससे सकारात्मका झलकी है।’’ दिनेश कार्तिक ने यहां पर उनकी खिंचाई करते हुए कहा, ‘बिल्कुल, आपके विपरीत हैं।’’

Nasser Hussain: Rohit is a great puller of the short ball. Uses his feet well against spin. Shows positive intent.

Dinesh Karthik: Yes, exactly the opposite of you. pic.twitter.com/7g24xc3MZZ — Arjun Darji (@ArjunDarji8) June 19, 2021

DK will have better future as Commentator than as a player.#dineshkarthik #WTCFinal — Nagaraj BG (@NagarajBG12) June 19, 2021

कार्तिक के कहने का मतलब था कि नासिर हुसैन से रोहित शर्मा की तरह पुल शॉट नहीं मार पाते थे। उनकी इस बात को सुनकर नासिर ने कहा, ‘‘आप स्लेजिंग कर रहे हैं।’’ इसके बाद सभी हंसने लगे।

Video: सल्लू भाई संग मूवी करना चाहते हैं दिनेश कार्तिक, धोनी के शार्गिद से लगाई सिफारिश

इतना ही नहीं कार्तिक ने 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को भी याद किया। उस मैच में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली थी। कार्तिक ने कहा, ‘‘भारत ने पहले छह ओवर में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से ज्यादा रन बना लिए हैं।’’

Dinesh Karthik said “India has got more runs here in first 6 over than what they did in World Cup Semi-final” #INDvNZ — Johns. (@CricCrazyJohns) June 19, 2021

Dinesh Karthik just walks into the comms box and just starts bossing the game. pic.twitter.com/vFKDKuWoz8 — Peter Miller (@TheCricketGeek) June 19, 2021

मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। बारिश के कारण पहले दिन का खेल नहीं हो सका था। भारत ने दो दिन पहले घोषित टीम में बदलाव नहीं किया है। टीम में दोनों स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को जगह दी गई है। न्यूजीलैंड ने कॉलिन डी ग्रैंडहोम, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, नील वैगनर और कायेल जमीसन के साथ तेज आक्रमण पर फोकस किया है।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह।

न्यूजीलैंड: टॉम लाथम, डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, बीजे वॉटलिंग (विकेटकीपर), कॉलिन डी ग्रैंडहोम, कायेल जेमीसन, नील वेगनर, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट।