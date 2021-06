विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में टीम इंडिया दूसरी पारी में महज 170 रन पर ढेर हो गई। इस तरह न्यूजीलैंड को जीत के लिए 139 रन का आसान लक्ष्य मिला। उसे अधिकतम 53 ओवर खेलने को मिलेंगे। ऐसे में उसके लिए यह लक्ष्य असंभव नहीं है। इसका असर ट्विटर पर भी दिखा। भारतीय पारी के सिमटते ही ट्विटर पर न्यूजीलैंड को जीत की बधाइयां मिलने लगीं। यह नहीं ट्विटर पर Congratulations NZ ट्रेंड करने लगा।

सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह कमेंट्स, मीम्स, तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं। @PatilAj45 ने ट्वीट किया, ‘Congratulations NZ तुम इस जीत के लायक हो।’ @Riyaagrahari8 इतना परेशान हो गईं कि उन्होंने पूछ ही लिया, ‘Congratulations NZ क्यों ट्रेंडिंग हो रहा है…?? बंद करो यार…।’ @shwetac155 ने ट्वीट किया, ‘CONGRATULATIONS NZ तुमने बहुत अच्छा खेल दिखाया।’ @its_aryastarkk ने ट्वीट किया, ‘आईसीसी ट्रॉफी हर किसी के लिए चाय का प्याला नहीं है।’ Congratulations NZ. @aestheticguy_ ने लिखा, ‘हो सकता है कि वे हमसे बेहतर के हकदार हों। Congratulations NZ (बधाई हो न्यूजीलैंड)।’

कुछ यूजर्स टीम इंडिया को ढांढस भी बंधाते दिखे। @Aykkumithun ने टीम इंडिया के लिखा, ‘इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो।’ फिर न्यूजीलैंड को बधाई देते हुए कहा, ‘टीम का अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन में से एक।’

After 2013 Champions Trophy Indian Men’s Team : 2014 :: T20 World Cup Final

2015 :: odi world cup semifinal

2016 ::T20 World Cup Semi Finals

2017 :: champion Trophy Final

2019:: Odi world cup Semi final

Now :: #WTCFinal<br#WTC2021Final

|Congratulations NZ | pic.twitter.com/8GErXBWajn — deshi_ladka (@chhoda_patna_ka) June 23, 2021

@JustIn_babu1 ने अपने ट्वीट में विराट कोहली को उनकी ही बात याद दिलाई। उन्होंने लिखा, ‘विराट कोहली ने कहा था: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सिर्फ दूसरे टेस्ट मैच की तरह ही है। एक और मैच में ताली बजाने के लिए Congratulations NZ (बधाई हो न्यूजीलैंड)।’