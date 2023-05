WTC final: मार्च 2023 में चेतेश्वर पुजारा को भेजा था पवेलियन, अब भारतीय बल्लेबाज की कप्तानी में खेलेंगे स्टीव स्मिथ

Cheteshwar Pujara and Steve Smith Will Play Together: स्टीव स्मिथ भारत के खिलाफ एशेज और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी के तहत मई में ससेक्स के लिए तीन मैच खेलेंगे।

दो मार्च 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल के दौरान टीम के साथियों के साथ चेतेश्वर पुजारा को आउट करने का जश्न मनाते हुए मेहमान टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ। (सोर्स- एपी फोटो)

Ahead Of WTC Final Cheteshwar Pujara and Steve Smith Will Be Team-Mates At Sussex: मार्च 2023 में चेतेश्वर पुजारा और स्टीव स्मिथ अहमदाबाद में एक दूसरे का सामना कर रहे थे और अगले महीने इंग्लैंड में लंदन के द ओवल में फिर से ऐसा ही करेंगे, लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान, चेतेश्वर पुजारा की अगुआई में खेलेंगे, मतलब अगले कुछ हफ्तों के लिए दोनों दिग्गज क्रिकेटर ससेक्स में टीम के साथी होंगे। ससेक्स की कमान चेतेश्वर पुजारा के हाथ में ही है। स्टीव स्मिथ इस सप्ताह अपने प्री-एशेज कार्यक्रम के लिए काउंटी में शामिल हुए। आप उन्हें भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और फिर इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला के पहले काउंटी चैंपियनशिप में तीन मैच में खेलते हुए देखेंगे। इस साल की शुरुआत में भारत में टेस्ट सीरीज़ के दौरान स्टीव स्मिथ ने इंदौर में ऐसे समय चेतेश्वर पुजारा को पवेलियन भेजने में अहम भूमिका निभाई थी, जब टीम इंडिया को उनकी बहुत जरूरत थी। स्टीव स्मिथ ने पैट कमिंस की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया की कमान संभाली थी। उन्होंने इंदौर में लेग स्लिप पर चेतेश्वर पुजारा का शानदार कैच लपका था। हालांकि, इस बार चेतेश्वर पुजारा उनके कप्तान होंगे। चेतेश्वर पुजारा और स्टीव स्मिथ नंबर 3 और 4 के लिए मजबूत संयोजन बनाएंगे। चेतेश्वर पुजारा ने ग्लूश्टरशायर के खिलाफ मैच के बाद ससेक्स क्रिकेट को बताया, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन अधिकतर समय हमने एक दूसरे के खिलाफ ही खेला है। हमने कभी भी एक टीम के लिए नहीं खेला, इसलिए उसे उसी टीम में रखना रोमांचक होगा। चेतेश्वर पुजारा ने कहा, मैं उन्हें थोड़ा और बेहतर जानने की कोशिश करूंगा। हम डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलेंगे, इसलिए मिले-जुले खयाल होंगे। मैदान पर हमारे बीच हमेशा अच्छी लड़ाई होती है, लेकिन मैदान के बाहर हम अच्छे दोस्त हैं। इस बीच, स्टीव स्मिथ का ससेक्स के लिए खेलने ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या एशेज से पहले काउंटी खेल ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बहुत अनुकूल होगा? काउंटी चैंपियनशिप के डिवीजन 2 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने कहा, टीम में उनका काफी प्रभाव है। उन्हें ड्रेसिंग रूम में देखने, उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूं। देखें कि वह कैसे तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अनुभव है। चेतेश्वर पुजारा ने कहा, उन्होंने (स्टीव स्मिथ ने) टेस्ट क्रिकेट में बहुत रन बनाए हैं। हम सभी उनके यहां आने और उनके अनुभव को साझा करने के लिए उत्सुक हैं। उन्हें खेल के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए उनके इनपुट टीम के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram