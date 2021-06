अपने बेहतरीन टेस्ट करियर के आखिरी दिन बीजे वाटलिंग की अनामिका अंगुली चोटिल हो गई। इसके बावजूद वह आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) फाइनल में रिजर्व डे में विकेटकीपिंग के लिए उतरे। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने से पहले उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया।

बीजे वाटलिंग का यह विदाई मैच है। वह पहले ही घोषणा कर चुके थे कि डब्ल्यूटीसी फाइनल के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। न्यूजीलैंड की टीम सुबह इस 35 वर्षीय खिलाड़ी की अगुआई में ही मैदान पर उतरी। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी मैदान पर उन्हें बधाई दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुसार, ‘बीजे वाटलिंग के दाएं हाथ की अनामिका अंगुली पहले सत्र के दौरान चोटिल हो गई थी। लंच के दौरान उन्हें उपचार लेना पड़ा। इसके बाद ही वह मैदान पर उतरे।’

बीजे वाटलिंग ने इस मैच के पहले सत्र में विराट कोहली और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे के कैच लिए। उन्होंने नील वैगनर की गेंद पर रविंद्र जडेजा का भी कैच लिया।

न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाजों में से बीजे वाटलिंग ने अब तक 75 टेस्ट मैच में 127 पारियां खेली हैं। हालांकि, इस दौरान वह 127 बार विकेटकीपिंग के लिए उतरे। इसमें उन्होंने 257 कैच लिए। महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) अपने करियर के दौरान 166 पारियों में विकेटकीपिंग के लिए उतरे। इस दौरान उन्होंने 256 कैच लिए थे।

Virat Kohli Shake hands and wishes to Bj Watling, today is the last day of Watling’s Test Career. My Man Always Great Respect Player #WTC2021 #INDvNZ pic.twitter.com/gN3Q6Miptb — (@JustinOffcl_) June 23, 2021

The very proud wearer of Test cap #244 leads the team out on the final day of his Test career. Thank you @B_Jwatling #WTC21 pic.twitter.com/t6STiTwQ8P — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 23, 2021

BJ Watling dislocated his right ring finger in the first session and has received medical treatment during the lunch break before returning to the field. #WTC21 pic.twitter.com/740pwb8MVs — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 23, 2021

इस मामले में शीर्ष पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर मार्क बाउचर हैं। मार्क बाउचर ने 281 पारियों में 532 कैच लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 191 पारियों में 379 कैच लिए थे। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर इयान हीली (224 पारियां, 366 कैच), रॉड मार्श (182 पारियां, 343 कैच), वेस्टइंडीज के पूर्व विकेटकीपर जैफ डुजैन (150 पारियां, 265 कैच) और ब्रैड हैडिन (128 पारियां, 262 कैच) क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर हैं।