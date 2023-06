WTC Final: ट्रेविस हेड ने खेली WTC फाइनल की सबसे बड़ी पारी, पोंटिंग का 21 साल पुराना पाकिस्तान में बनाया रिकॉर्ड तोड़ा

WTC Final 2023: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने भारत के खिलाफ पहली पारी में 163 रन बनाए।

WTC Final 2023: कंगारू बल्लेबाज ट्रेविस हेड (सोर्स- ट्विटर)

भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पहली पारी में ट्रेविस हेड ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को खूब छकाया और जमकर रन जुटाए। खेल के पहले दिन हेड तो कमाल की लय में दिख रहे थे, लेकिन दूसरे दिन वो थोड़े ढीले से नजर आए और मो. सिराज की गेंद पर वो विकेट के पीछे अपना कैच केएस भरत को थमा बैठे। हेड ने पहली पारी में 163 रन बनाए जो वर्ल्ट टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले का अब सब का सबसे बड़ा स्कोर साबित हुआ साथ ही उन्होंने रिकी पोंटिंग का 21 साल पुराना वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जो उन्होंने पाकिस्तान में बनाया था। ट्रेविस हेड ने खेली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की सबसे बड़ी पारी कंगारू बल्लेबाज हेड ने भारत के खिलाफ लंदन के द ओवल में पहली पारी में 174 गेंदों पर 25 चौके व एक छक्के की मदद से 163 रन की पारी खेली। ये उनके टेस्ट क्रिकेट करियर का पांचवा शतक था और विदेशी धरती पर पहला शतक रहा। यही नहीं ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी भी साबित हुई। हेड ने तोड़ रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड हेड ने इस मैच में 163 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में किसी न्यूट्रल वेन्यू पर दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। उन्होंने रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ा जो पहले दूसरे नंबर पर थे। पोंटिंग ने साल 2002 में पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में 150 रन की पारी खेली थी। अब हेड ने पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया और दूसरे नंबर पर काबिज हो गए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में न्यूट्रल वेन्यू पर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड वॉरेन बर्ड्सले के नाम पर है जिन्होंने लॉर्ड्स में साल 1912 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 164 रन की पारी खेली थी। तटस्थ स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के लिए उच्चतम टेस्ट स्कोर 164 रन – वॉरेन बर्ड्सले बनाम दक्षिण अफ्रीका, लॉर्ड्स, 1912

163 रन – ट्रैविस हेड बनाम भारत, द ओवल, 2023

150 रन – रिकी पोंटिंग बनाम पाक, शारजाह, 2002

141 रन – रिकी पोंटिंग बनाम पाकिस्तान, कोलंबो, 2002

141 रन – उस्मान ख्वाजा बनाम पाकिस्तान, दुबई, 2018 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत के लिए सबसे बड़ी साझेदारी 386 – क्लार्क/पोंटिंग (2012)

334* – क्लार्क/हसी (2012)

288 – क्लार्क/पोंटिंग (2012)

285 – स्मिथ/हेड (2023) Also Read WTC Final 2023: स्टीव स्मिथ ने लगाया वर्ल्ड टेस्ट चैंपिनयशिप के फाइनल में शतक, मैथ्यू हेडेन को पीछे छोड़ लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram