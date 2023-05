WTC Final: राहुल द्रविड़ हो जाएं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल! ओवल में ‘त्रिमूर्ती’ फेल; नहीं होंगे दो शतकवीर

चेतेश्वर पुजारा ने 3 मैच की 6 पारियों में 19.50 के औसत से 117 रन बनाए हैं। 61 उनका सर्वोच्च स्कोर है। विराट कोहली ने 3 मैचों की 6 पारियों में 26.16 के औसत से 169 रन बनाए हैं। अजिंक्य रहाणे ने 3 मैच की 6 पारियों में 9.16 के औसत से 55 रन बनाए हैं।

ओवल में रोहित शर्मा का शतक है। विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड काफी खराब है।(फाइल फोटो )

