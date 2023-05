WTC Final: केएस भरत या इशान किशन? रवि शास्त्री ने बताया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन होना चाहिए टीम इंडिया का विकेटकीपर

केएस भरत ने घरेलू टेस्ट सीरीज में विकेटकीपर के रूप में ठीकठाक प्रदर्शन किया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बल्लेबाजी नहीं कर पाए। दूसरी ओर किशन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका नहीं मिला।

इशान किशन और केएस भरत। ( फाइल फोटो )

टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले महीने इंग्लैंड में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC Final) में विकेटकीपर की भूमिका के लिए केएस भरत या इशान किशन में से किसे चुना जाएगा? टीम इंडिया रेगुलर विकेटकीपर ऋषभ पंत कार दुर्घटना से उबर रहे हैं और केएल राहुल की भी दाहिनी जांघ की सर्जरी हुई है। भारतीय टीम प्रबंधन इस बात को लेकर दुविधा में है कि ओवल में सात जून से शुरू होने वाले डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए भरत और इशान किशन में से किसे चुना जाए। शास्त्री ने कहा कि भरत ने इस साल की शुरुआत में बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के दौरान विकेटकीपिंग की थी इसलिए उन्हें उम्मीद है कि प्रबंधन इस 29 वर्षीय को इशान पर तरजीह देगा। शास्त्री ने आईसीसी रिव्यू में कहा, ‘‘आपको देखना होगा कि कौन बेहतर विकेटकीपर है। भरत या इशान किशन? भरत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका दिया गया था, जहां उन्होंने सभी टेस्ट मैच खेले थे। मुझे लगता है कि उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी जाएगी।’’ परिस्थितियां तय करेंगी किसे मिलेगा मौका भरत ने विकेटकीपर के रूप में ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बल्लेबाजी नहीं कर पाए। वह स्पिन की अनुकूल पिचों पर सिर्फ 101 रन ही बना पाए। दूसरी ओर किशन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका नहीं मिला और आईपीएल के दौरान राहुल के चोटिल होने के बाद उन्हें डब्ल्यूटीसी की भारतीय टीम में शामिल किया गया। शास्त्री ने संकेत दिया कि डब्ल्यूटीसी फाइनल के स्थल की परिस्थितियां तय करेंगी कि अंतत: किस विकेटकीपर को खेलने का मौका मिलता है। Also Read WTC Final: रवि शास्त्री ने चुनी टीम इंडिया की प्लेइंग 11; 2 स्पिनर, 2 तेज गेंदबाज और 1 ऑलराउंडर को दी जगह शास्त्री बोले – कड़ा फैसला होगा शास्त्री ने कहा, ‘‘देखिए, यह एक और कड़ा फैसला होगा। अब अगर दो स्पिनर खेल रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि भरत खेलें।’’ हालांकि, भरत ने सिर्फ चार टेस्ट खेले हैं, लेकिन लंबे प्रारूप में 90 प्रथम श्रेणी के मैचों का उनका घरेलू अनुभव उनका पलड़ा भारी करता है। दूसरी ओर इशान ने अभी टेस्ट में पदार्पण नहीं किया है और उन्होंने 48 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं। भरत की तुलना में इशान बल्ले से अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। उन्होंने पिछले साल के अंत में चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच में दोहरा शतक बनाया था। कार्तिक बोले – भरत को इस वजह से मिलेगी तरजीह भारत और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अनुभवी विकेटकीपर दिनेश कार्तिक को लगता है कि भरत को अनुभव की वजह से डब्ल्यूटीसी फाइनल में तरजीह मिलेगी। कार्तिक ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि भरत का चयना होगा क्योंकि इशान किशन को पदार्पण करना है और सीधे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलना उम्मीद से कुछ ज्यादा हो जाएगा। केएस भरत का शायद बेहतर विकेटकीपर होने के कारण पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि वे फाइनल में केएस भरत खेलेंगे।’’

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram